Sport e territorio, nuova partnership tra Ostiamare e Bancomat

ROMA (ITALPRESS) – Una visione condivisa: contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport con un progetto fortemente orientato anche alle nuove generazioni. È questo il significato della nuova partnership tra l’Ostiamare e Bancomat, che vedrà Bancomat al fianco del club in qualità di Platinum Sponsor. Il marchio Bancomat sarà presente sul fronte della maglia ufficiale biancoviola, simbolo di una collaborazione che nasce dalla convergenza di valori e dalla volontà di costruire nel tempo una relazione capace di andare oltre la tradizionale logica della sponsorizzazione. Per Bancomat, la scelta di affiancare l’Ostiamare, realtà calcistica storicamente radicata nel territorio del X Municipio di Roma, che con circa 230.000 residenti rappresenta una delle principali comunità dell’area romana, costituisce un’ulteriore testimonianza dell’impegno che in questi anni ha visto l’azienda credere nella capacità dello sport di generare valore per la comunità creando opportunità di crescita e partecipazione. Persone, fiducia, talento, territorio e futuro rappresentano i pilastri di un progetto comune sintetizzato nel concetto “Vicini a chi cresce”.

Uno degli elementi qualificanti di questo progetto è infatti rappresentato dal settore giovanile, che oggi coinvolge oltre 700 atleti. Una realtà che testimonia in modo concreto la vocazione dell’As Ostiamare Lido Calcio a essere non soltanto un club sportivo, ma anche un presidio di socialità, formazione e aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie. La partnership si inserisce nel percorso di trasformazione e rilancio intrapreso dall’Ostiamare a partire dal 2025, con l’acquisizione della proprietà del club da parte di Daniele De Rossi e l’avvio di una nuova visione societaria. Un percorso finalizzato a rafforzare progressivamente la struttura del club, consolidarne il progetto sportivo e societario e restituire all’Ostiamare un ruolo sempre più centrale all’interno della comunità di riferimento. “Bancomat è vicina ogni giorno a milioni di italiani e sostiene le loro passioni, tra cui lo sport e il calcio – le parole di Fabrizio Burlando, ad di Bancomat – Con la partnership con l’Ostiamare, questa attenzione si traduce in vicinanza al territorio e alle giovani generazioni”.

– foto ufficio stampa Bancomat –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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