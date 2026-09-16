Malta, Fearne “Rafforzare la cooperazione con la Polonia”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e Polonia puntano a rafforzare la cooperazione nei settori del commercio, della tecnologia, dei servizi marittimi e dell’istruzione. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ed europei maltese Chris Fearne al termine dell’incontro a Varsavia con il vicepremier e ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. I colloqui hanno riguardato anche il futuro dell’Unione europea e gli sviluppi in Ucraina e Libia. Fearne e Sikorski hanno discusso delle opportunità per avvicinare i servizi, il comparto digitale e quello marittimo maltesi ai settori industriale e tecnologico polacchi, in rapida espansione. Tra i temi affrontati anche investimenti, innovazione e un rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni dei due Paesi. Sul futuro dell’Ue, i due ministri hanno sottolineato l’importanza di un’Unione capace di agire efficacemente, garantendo al contempo a ogni Stato membro un ruolo significativo, indipendentemente dalle sue dimensioni. Al centro del confronto anche l’allargamento dell’Ue, il principio di uguaglianza tra gli Stati membri e il prossimo Quadro finanziario pluriennale europeo.

Malta e Polonia fanno parte del gruppo Friends of Cohesion. I due ministri hanno evidenziato la necessità di affrontare le nuove priorità europee continuando a sostenere coesione, competitività, investimenti e sviluppo economico sostenibile. Ampio spazio è stato dedicato anche alla sicurezza europea e ai vicini orientali e meridionali dell’Ue, con particolare attenzione a Ucraina e Libia. Malta ha ribadito l’importanza di un approccio europeo a 360 gradi, sottolineando le ricadute degli sviluppi nel Mediterraneo sulla sicurezza, la resilienza economica e la prosperità dell’Europa. Fearne ha successivamente partecipato alle celebrazioni per il Malta Day e per il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Malta e Polonia. Nel suo intervento, ha ricordato l’evoluzione dei rapporti bilaterali negli ultimi 55 anni, anche attraverso turismo, attività economiche e crescenti legami tra le popolazioni dei due Paesi.

– foto Ministero Affari Esteri di Malta –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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