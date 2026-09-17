Tunisia, Saied “Legge di bilancio 2027 sia coerente con il piano quinquennale approvato”

IPA56204462 – Kais Saied commemorates the 25th anniversary of the death of President Habib Bourguiba, and on this occasion he spoke to a number of male and female citizens about the challenges that we must face in this period and develop collective solutions that break with the past and block the way for those who are trying to go backwards or who imagine that they are able to harm the unity of the state, disrupt the normal functioning of its affairs, or harm peace, security and stability in Tunis,Tunisia on April 6,2025.(Tunisian Presidency/SIPA)//MAHJOUBYASSINE_488884806/Credit:Tunisian Presidency/SIPA/2504062312

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saïed ha chiesto che il progetto della legge di bilancio 2027 sia coerente con il piano quinquennale approvato, con l’obiettivo di garantire un maggiore equilibrio tra le regioni, creare posti di lavoro e favorire nuove iniziative economiche. Saïed ne ha parlato ieri al Palazzo di Cartagine durante un incontro con la premier Sara Zaafrani Zenzri e il ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, dedicato alla preparazione della legge di bilancio per il prossimo anno.

Il presidente ha inoltre chiesto di evitare un aumento della pressione fiscale e di facilitare la creazione di nuove imprese, sia attraverso le società comunitarie sia attraverso iniziative private, sottolineando la necessità di ridurre gli ostacoli amministrativi che incontrano gli investitori.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+