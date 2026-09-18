Tunisia, esportazioni agroalimentari verso la Russia in aumento del 57% nei primi sette mesi del 2026

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le esportazioni agroalimentari tunisine verso la Russia sono aumentate del 57% nei primi sette mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di 22,5 milioni di dinari. Lo rende noto il Centro di promozione delle esportazioni tunisino (CEPEX) in occasione della partecipazione della Tunisia alla 35esima edizione di WorldFood Moscow, in programma dal 15 al 18 settembre. La Tunisia partecipa al salone con un padiglione nazionale che riunisce 11 aziende, attive in particolare nei settori dell’olio d’oliva, dei datteri, dei prodotti dolciari e delle conserve alimentari.

La partecipazione è organizzata dal CEPEX con il sostegno dell’Ambasciata tunisina a Mosca e punta a consolidare la presenza dei prodotti tunisini sul mercato russo e a individuare nuove opportunità commerciali. Secondo il CEPEX, la crescita delle esportazioni conferma il potenziale di sviluppo degli scambi agroalimentari tra Tunisia e Russia e le prospettive di ulteriore espansione per le aziende tunisine, in particolare nei comparti dell’olio d’oliva, dei datteri e dei prodotti alimentari trasformati.

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(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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