Forza Italia dà il via alla nuova segreteria regionale in Campania, un camper girerà tra i comuni

NAPOLI (ITALPRESS) – Via ai lavori della nuova segreteria regionale di Forza Italia. L’inaugurazione, dopo il congresso dei giorni scorsi, oggi a Napoli all’hotel Vesuvio, in presenza del leader di Forza Italia Antonio Tajani e il riconfermato segretario regionale Fulvio Martusciello.

Durante l’incontro il vicesegretario regionale con delega alla Formazione ha annunciato che un camper itinerante con quattro posti letto nei prossimi mesi girerà tutti i comuni della Campania, facendo timbrare ai sindaci vari un documento che attesti la presenza di Forza Italia sul territorio e il passaggio nei vari comuni. L’intento è quello di raccogliere le istanze dei cittadini e i problemi dei Comuni, ascoltando le storie dei cittadini nei vari territori.

Una buona idea secondo Tajani, che conferma la sua vicinanza alla segreteria regionale e la volontà di militare in prima persona in Campania. Uno dei primi obiettivi? “Mandare a casa il centrosinistra, simbolo di malgoverno”, ha risposto il vicepremier Tajani. Sul sindaco Manfredi afferma che è “un ottimo professore, ma qualche dubbio sulla amministrazione della città, di come viene guidata, come è amministrata dalla sinistra, ce l’abbiamo. Quindi dubbi forti, così come sulla Regione che è un disastro”. Sulla presunta imbattibilità dell’attuale sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il leader di Forza Italia risponde: “Nessuno è imbattibile”.

– Foto xm9/Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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