18 Settembre 2026

Varchi “Nuovo stadio ed Euro2032, Palermo deve giocare da protagonista” / Video

redazione 18 Settembre 2026
Varchi-1-1.jpeg

ROMA (ITALPRESS) – “Palermo ha bisogno di guardare al futuro e per farlo deve ripartire anche dal suo stadio. Una grande infrastruttura sportiva moderna non è soltanto la casa del Palermo FC, ma può diventare un motore per l’economia, lo sport e il turismo e un’occasione di sviluppo per l’intera città”. Lo ha detto Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario di Presidenza della Camera, nel corso dell’iniziativa “Il Sud in Europa: Palermo F.C. storia di partecipazione popolare”, da lei promossa oggi alla Camera dei deputati per accendere i riflettori sul progetto del nuovo stadio e sostenere la candidatura di Palermo a ospitare Euro2032.

“Ho voluto riunire allo stesso tavolo il Palermo FC, le istituzioni locali e il Governo nazionale perché questa candidatura deve essere sostenuta con determinazione e con uno sforzo comune. Ringrazio il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente della Figc Giovanni Malagò, il commissario del Governo per gli stadi Massimo Sessa, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il componente del Cda City Football Group-Palermo FC Alberto Galassi, il presidente del Palermo FC Dario Mirri e il ceo Giovanni Gardini per il contributo offerto oggi al confronto sul progetto”.

“Palermo ha le potenzialità per ospitare un grande appuntamento internazionale come Euro2032. Il nuovo stadio e la candidatura rappresentano una sfida che riguarda il futuro della città, la sua capacità attrattiva e la sua proiezione internazionale. Continuerò a fare la mia parte affinché questo grande sogno di un’intera città possa diventare realtà”, ha concluso Varchi.

– Foto ufficio stampa Carolina Varchi –(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

WhatsApp-Image-2026-09-17-at-19.02.10.jpeg

Palermo verso Euro2032, Schifani “60 milioni stanziati, ce la faremo” / Video

redazione 17 Settembre 2026
Palladino.jpeg

Il Bologna riparte da Palladino: “Convinto dal progetto”

redazione 17 Settembre 2026
marquez.jpg

MotoGP, Marquez in Austria da favorito: “Per me cambia poco”

redazione 17 Settembre 2026
Taekwondo.jpeg

Taekwondo, storico bronzo per Arlotti ai Mondiali di poomsae

redazione 17 Settembre 2026
IPA_Agency_IPA59705576-e1773907801634.jpg

Un eterno Messi trascina l’Inter Miami alla conquista della Campeones Cup

redazione 17 Settembre 2026
20260916_3227.jpg

Milan ko al debutto in Europa League, Benfica vince 2-0 a San Siro

redazione 17 Settembre 2026

Ultimissime

Varchi-1-1.jpeg

Varchi “Nuovo stadio ed Euro2032, Palermo deve giocare da protagonista” / Video

redazione 18 Settembre 2026
Caruana-Galizia.jpg

Malta, arrestati quattro giurati del processo sull’omicidio di Daphne Caruana Galizia

Anna Gaia Cavallo 17 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-17-at-19.02.10.jpeg

Palermo verso Euro2032, Schifani “60 milioni stanziati, ce la faremo” / Video

redazione 17 Settembre 2026
1000760920.jpg

Tajani “Neapolis 2500 una grande iniziativa, abbiamo deciso di continuare ancora per un anno”

Anna Gaia Cavallo 17 Settembre 2026
Palladino.jpeg

Il Bologna riparte da Palladino: “Convinto dal progetto”

redazione 17 Settembre 2026