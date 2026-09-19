Repubblica Napoli: “Napoli, emergenza totale a Firenze: otto assenti, Allegri con le scelte quasi obbligate”

Una trasferta che fa rima con emergenza. Il Napoli si prepara ad affrontare domani la Fiorentina al Franchi, con calcio d’inizio alle 12.30, con una rosa ridotta ai minimi termini. Anche Leonardo Spinazzola rischia infatti di aggiungersi alla lunga lista degli indisponibili, portando potenzialmente a otto il numero degli assenti già alla quinta giornata di campionato.

Come racconta Repubblica Napoli, Spinazzola non si è allenato a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale e le possibilità di un forfait sono elevate. Situazione complicata anche per Frank Anguissa, che continua a seguire un programma personalizzato tra palestra e campo per il fastidio all’adduttore.

Otto possibili assenti per Allegri

Oltre a Spinazzola e Anguissa, Massimiliano Allegri non potrà contare su Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Giovane e Alisson Santos.

La sosta servirà per provare a recuperare alcune alternative importanti, ma prima c’è da superare l’ostacolo Fiorentina. Una partita che lo stesso Allegri aveva già indicato come particolarmente insidiosa alla vigilia della sfida contro il Bologna.

Il Napoli non è ancora al massimo della condizione psicofisica e dovrà fare i conti sia con la qualità dell’avversario sia con le ridotte possibilità di rotazione soprattutto in difesa e a centrocampo.

Olivera titolare, confermato Milinkovic-Savic

Le scelte nel reparto arretrato sembrano quasi obbligate. Secondo Repubblica Napoli, Olivera è destinato a completare la linea a quattro insieme a Rrahmani, Rafa Marin e al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Tra i pali sarà confermato Milinkovic-Savic.

A centrocampo Allegri proseguirà invece con la soluzione del doppio play. Lobotka e Gilmour saranno ancora insieme nel 4-2-3-1 già utilizzato contro il Bologna. Restano invece da definire alcuni dettagli sulla composizione del reparto offensivo.

Politano-Favasuli, ballottaggio aperto

Il primo dubbio riguarda la fascia destra. Politano rimane il titolare nelle gerarchie, ma Favasuli ha guadagnato terreno dopo essere stato tra i protagonisti della vittoria contro il Bologna, propiziando il gol decisivo di Lobotka.

Il giovane è stato inoltre convocato da Silvio Baldini nell’Under 21 per le partite contro Armenia e Polonia.

Al momento Politano appare leggermente favorito. L’esterno non farà parte del nuovo corso della Nazionale di Roberto Mancini, che ha invece convocato Di Lorenzo e Vergara.

Lang davanti a Vergara

Ballottaggio anche sulla corsia opposta. Come sottolinea Repubblica Napoli, Noa Lang sembra questa volta destinato a partire dal primo minuto.

L’olandese, confermato anche nella propria nazionale, era stato vicino alla titolarità già contro il Bologna, prima che Allegri decidesse di affidarsi a Vergara. Quest’ultimo può comunque festeggiare la prima convocazione con l’Italia.

Lang parte adesso in vantaggio. La sua capacità di aiutare anche durante la fase di non possesso rappresenta un elemento importante, ma Allegri gli chiede una maggiore partecipazione alla manovra offensiva.

Cresce Neres

Attenzione anche a David Neres. La condizione fisica del brasiliano sta progressivamente migliorando e, di conseguenza, dovrebbe aumentare anche il suo minutaggio.

La qualità non è mai stata in discussione. Nella passata stagione, prima dell’intervento alla caviglia, Neres era stato determinante nella conquista della Supercoppa e il suo momento migliore aveva coinciso con una delle fasi più brillanti del Napoli.

Allegri potrebbe quindi utilizzarlo durante la partita per aggiungere qualità e imprevedibilità all’attacco.

Hojlund e De Bruyne le certezze

Due scelte sembrano invece già definite. Rasmus Hojlund guiderà ancora l’attacco. Il danese torna al Franchi, lo stadio nel quale aveva realizzato il primo gol con la maglia del Napoli, e Allegri conta sulla sua capacità realizzativa per conquistare un risultato positivo.

Alle sue spalle dovrebbe agire ancora Kevin De Bruyne, pronto alla terza presenza consecutiva da titolare.

Come evidenzia ancora Repubblica Napoli, in una situazione di emergenza così profonda il Napoli ha bisogno soprattutto della qualità dei suoi uomini migliori. Allegri arriverà a Firenze con pochissime alternative e numerose scelte quasi obbligate: doppio play, Hojlund davanti e De Bruyne alle sue spalle per provare a dare continuità alla vittoria contro il Bologna.