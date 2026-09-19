Egitto, Abdelatty sente l’omologo algerino Attaf: focus sui dossier regionali

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con l‘omologo dell’Algeria, Ahmed Attaf.

Secondo quanto riferito dal ministero egiziano degli Esteri, i due interlocutori hanno sottolineato l’importanza di consolidare lo slancio nelle relazioni tra i due Paesi e di dare seguito ai risultati della nona sessione della Commissione mista egiziano-algerina, con particolare attenzione alla cooperazione economica, commerciale e agli investimenti.

Al centro del colloquio anche gli sviluppi della questione palestinese, la situazione in Sudan e nel Sahel e gli ultimi sviluppi in Libia. Abdelatty e Attaf hanno ribadito l’importanza di intensificare il coordinamento tra i Paesi arabi per affrontare le sfide comuni e proseguire la cooperazione nell’ambito del meccanismo trilaterale dei Paesi vicini alla Libia, a sostegno del processo politico e dell’unità e sovranità libiche.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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