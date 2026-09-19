Corriere dello Sport: “Napoli, nuova emergenza per Allegri: Spinazzola si ferma, Anguissa sempre più lontano da Firenze”

L’emergenza del Napoli si allarga proprio alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina. Il dubbio legato a Frank Zambo Anguissa diventa sempre più consistente e a questo si aggiunge il problema accusato da Leonardo Spinazzola. Massimiliano Allegri dovrà quindi attendere fino all’ultimo prima di definire le scelte per la partita di domani al Franchi.

Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Anguissa ha lavorato ancora separatamente dal gruppo, dividendosi tra palestra e campo. La sua convocazione appare sempre meno probabile e, anche nell’eventualità di un recupero in extremis, il centrocampista partirebbe dalla panchina.

Spinazzola, contrattura alla coscia destra

La nuova preoccupazione riguarda Spinazzola. Il laterale non ha partecipato alla seduta mattutina di Castel Volturno a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra.

Fino a giovedì era regolarmente in ballottaggio con Olivera per una maglia da titolare sulla corsia sinistra. Il problema muscolare cambia però lo scenario e le sue condizioni dovranno essere valutate prima della partenza.

Per Anguissa, invece, la situazione è ormai nota. Il camerunense aveva saltato l’esordio in Champions League contro l’Arsenal per un fastidio a un adduttore. Era poi rientrato in gruppo per una giornata, prima di avvertire nuovamente dei problemi. Oggi Allegri prenderà la decisione definitiva sulla convocazione.

Gilmour-Lobotka ancora insieme

A centrocampo le scelte sembrano invece definite. Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport sottolinea come Allegri sia intenzionato a confermare la coppia formata da Billy Gilmour e Stanislav Lobotka.

Il doppio play è ormai diventato una soluzione abituale nel 4-2-3-1. I due hanno giocato insieme contro il Bologna ed erano stati utilizzati contemporaneamente anche contro l’Arsenal, con De Bruyne libero di abbassarsi durante la costruzione oppure di occupare gli spazi tra le linee.

Allegri aveva spiegato dopo la vittoria sul Bologna: «Ci adeguiamo ai giocatori». Con Anguissa indisponibile, la coppia Gilmour-Lobotka rappresenta quindi la soluzione più concreta per il Franchi.

Favasuli insidia Politano, Lang verso una maglia

Restano aperti altri ballottaggi. Sulla destra Di Lorenzo è una certezza, mentre davanti a lui Politano deve fare i conti con la crescita di Favasuli. Il giovane ha guadagnato terreno nelle gerarchie dopo l’impatto avuto contro il Bologna.

Sulla corsia opposta, la lieve contrattura di Spinazzola potrebbe invece favorire Olivera.

In attacco, come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’assenza di Alisson Santos avvicina Lang a una maglia da titolare. Neres, però, sta recuperando progressivamente condizione e fiducia ed è pronto a mettere Allegri in difficoltà nelle scelte.

Infermeria ancora piena

Il quadro degli indisponibili rimane particolarmente pesante. McTominay è fermo dopo l’intervento per la risoluzione di un’aritmia benigna e dovrebbe tornare dopo la sosta. Nello stesso periodo è previsto il rientro di Meret, alle prese con una lesione dell’adduttore lungo della coscia sinistra, e di Marianucci, fermato da una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale.

Buongiorno, operato al ginocchio destro, punta invece alla fine di novembre. Alisson Santos deve recuperare da una lesione del bicipite femorale e dovrebbe restare fuori per circa un mese, mentre Giovane, reduce dall’intervento per un’ernia inguinale, punta all’inizio di ottobre.

Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la partita di Firenze assume quindi un peso importante anche in prospettiva. Il Napoli vuole arrivare alla sosta dando continuità alla vittoria conquistata contro il Bologna.

Successivamente Allegri avrà tempo per recuperare alcuni degli infortunati e rimettere ordine in una rosa pesantemente condizionata dalle assenze. Prima, però, c’è il Franchi: e alla vigilia il tecnico deve fare i conti anche con il nuovo allarme Spinazzola.