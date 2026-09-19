19 Settembre 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, 100 anni di passione: svelato il film sul Centenario, uscita a gennaio”

redazione 19 Settembre 2026
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Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il soggetto porta la firma di Mimmo Carratelli e Maurizio De Giovanni, mentre la regia è stata affidata a Massimiliano Pacifico. De Laurentiis non ha partecipato all’evento perché presente alla messa in suffragio di Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico scomparso un mese fa.

De Giovanni: «Un racconto meraviglioso per i tifosi»

A spiegare lo spirito dell’opera è stato Maurizio De Giovanni: «È un racconto meraviglioso per i tifosi azzurri, ma fruibile da tutti, anche dall’esterno, perché si tratta di vera e propria storia che può essere vista anche da chi non è appassionato di calcio ma che con questo film può capire cosa voglia dire la passione per il Napoli che è unica».

Lo scrittore ha poi indicato anche i destinatari ideali della pellicola: «Questo film è dedicato a chi non ha mai vissuto neppure uno scudetto e a chi è lontano e non ha potuto festeggiare i trionfi qui con noi».

Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è dunque andare oltre il semplice racconto calcistico, utilizzando i cento anni del Napoli per raccontare una passione che attraversa generazioni e distanze.

Nel cast Rivieccio, Esposito e Gleijeses

Alla presentazione erano presenti anche diversi componenti del cast. Tra loro Gino Rivieccio, Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Geppy Gleijeses e Antonio Orefice.

Sul palco anche Edo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, a rappresentare il club durante l’evento.

Le riprese, intanto, non sono ancora terminate. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come il progetto sia tuttora in lavorazione e molti dei dettagli relativi alla pellicola restino rigorosamente riservati.

Un intero capitolo dedicato a Maradona

Una certezza, però, c’è già: all’interno di “Napoli – 100 anni di passione” sarà riservato un intero capitolo a Diego Armando Maradona, figura inevitabilmente centrale nel racconto del secolo azzurro.

Il film arriverà nelle sale a gennaio. Per conoscere ulteriori particolari bisognerà invece attendere la conferenza stampa ufficiale di presentazione, prevista nelle prossime settimane.

Come racconta ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, per il momento tutto il resto rimane top secret. Il titolo, però, chiarisce già la direzione scelta: raccontare cento anni di Napoli attraverso quella passione che ha accompagnato il club e i suoi tifosi per un intero secolo.

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