18 Settembre 2026

Libia, campagna per seggio Onu al Consiglio di Sicurezza

Anna Gaia Cavallo 18 Settembre 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La Libia ha lanciato ufficialmente a New York la sua campagna per un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2028-2029, durante una reception di alto livello al Palazzo di Vetro con oltre 140 Stati membri, sotto lo slogan “Consolidare la giustizia per la sicurezza e la pace”.

Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ad interim libico, Al-Taher Al-Baour, che ha annunciato l’avvio ufficiale, la campagna riflette il ritorno della diplomazia libica attiva sulla scena decisionale internazionale e il passaggio a un ruolo di partner responsabile nella tutela della pace e della sicurezza, sull’eredità storica di ponte tra Africa, mondo arabo e Mediterraneo.

La Libia punta a una diversa gestione dei conflitti, superando soluzioni “calate dall’alto” e colmando il divario tra dibattito del Consiglio e realtà sul campo, con una rappresentanza equilibrata delle istanze africane, arabe e islamiche e un impegno al consenso tra i membri. L’iniziativa è il primo passo per raccogliere sostegno internazionale al seggio riservato all’Africa nell’Assemblea Generale, in vista delle elezioni di giugno 2027.

-Foto Ministero degli Esteri di Tripoli-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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