Marocco e Onu copresiedono a New York una Conferenza mondiale su dialogo e tolleranza

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Marocco e le Nazioni Unite hanno copresieduto a New York una Conferenza mondiale dedicata alla lotta contro i discorsi d’odio attraverso la promozione del dialogo interreligioso e interculturale e della tolleranza, organizzata a margine dell’81esima sessione dell’Assemblea generale dell’ONU. Il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha copresieduto l’incontro insieme al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Presidente dell’Assemblea generale. La Conferenza è stata organizzata congiuntamente dal Marocco, dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere e dall’Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite. I lavori hanno sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo tra culture e religioni, il rispetto reciproco e la convivenza pacifica come strumenti essenziali per contrastare l’intolleranza, la discriminazione e la diffusione dei discorsi d’odio.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Marocco a favore della promozione della moderazione, del dialogo interreligioso e interculturale e della cultura della pace, valori che il Regno sostiene anche nell’ambito delle principali organizzazioni internazionali. La Conferenza di New York ha inoltre rappresentato un’occasione per ribadire la necessità di una mobilitazione internazionale più ampia contro l’intolleranza e per favorire società più inclusive, fondate sul rispetto della diversità e sulla comprensione reciproca.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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