“Uniti dal Calcio – Kick & Unite”, il 20 settembre a Milano il progetto sul calcio di strada come strumento di inclusione

MILANO (ITALPRESS) – Il 20 settembre, dalle ore 14.30, il progetto “Uniti dal Calcio – Kick & Unite” farà tappa a Milano, presso il Selinunte Stadium, nell’area pedonale dell’ex mercato comunale in zona Piazza Selinunte. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano e da OPES Lombardia, è organizzata da NEXT Salute e Servizi con il supporto dei volontari di Coach di Quartiere, progetto di sport welfare attivo sul territorio.

Riportare i ragazzi a giocare fuori, insieme, negli spazi della città, facendo dello sport un’occasione di incontro, relazione e partecipazione. È questo lo spirito di “Uniti dal Calcio – Kick & Unite”, progetto socio-educativo promosso da Eni Foundation e realizzato da NEXT Salute e Servizi S.r.l. Impresa Sociale, che utilizza lo sport, e in particolare il calcio di strada, come strumento per coinvolgere adolescenti che vivono situazioni di vulnerabilità, isolamento o fragilità emotiva. Al centro della giornata un torneo di calcio di strada, aperto a chi si iscriverà attraverso il form dedicato. Più che una semplice competizione, l’evento vuole essere un momento di comunità capace di coinvolgere ragazzi, famiglie e realtà sportive e sociali del territorio. Il calcio di strada diventa così un linguaggio semplice e accessibile attraverso cui imparare a stare insieme, collaborare, rispettare le regole e gestire emozioni e relazioni.

La tappa milanese punta in particolare a coinvolgere le realtà sportive locali attorno a un messaggio comune: promuovere uno sport per tutti, inclusivo e accessibile, praticato anche nei quartieri e negli spazi urbani. È una visione condivisa da Coach di Quartiere, che porta lo sport nei parchi come strumento di welfare e inclusione. La giornata di Milano è parte di un percorso più ampio che prevede tre eventi territoriali di calcio di strada a Milano, Roma e Bari, pensati come esperienze inclusive e partecipative.

L’obiettivo generale è promuovere il benessere psicofisico e l’inclusione degli adolescenti, favorendo socializzazione, fiducia e partecipazione e contrastando distanze sociali e stigma. Accanto agli eventi, il progetto prevede anche un percorso di formazione online rivolto a coach, tecnici sportivi ed educatori, dedicato al disagio adolescenziale, al valore educativo e inclusivo dello sport e alla gestione delle relazioni e delle dinamiche di gruppo. Una prima fase di incontri formativi si è già conclusa, mentre una nuova parte del percorso prenderà avvio nel nuovo anno.

– foto ufficio stampa NEXT Salute e Servizi –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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