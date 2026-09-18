En plein dell’Italvolley agli Europei, ora c’è la Danimarca negli ottavi

MODENA (ITALPRESS) – L’Italia fa en plein, conquista il quinto e ultimo match della fase a gironi degli Europei di pallavolo maschile contro la Slovenia e grazie al successo per 3-2 (25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9) può ora pensare agli ottavi di finale, dove domenica alle 21.05 affronterà la Danimarca, arrivata quarta nella Pool C di Tampere, in Finlandia. La Nazionale azzurra ha chiuso, invece, la Pool A con 5 vittorie e 14 punti. Simone Giannelli e compagni sono stati bravi contro la squadra di Fabio Soli a vincere subito i primi due set e a imporre il proprio gioco, mettendo in mostra una buona pallavolo. La Slovenia da parte sua ha avuto la capacità di reagire e imporsi nei successivi due set. Nel quinto però l’Italia ha condotto dall’inizio alla fine, giocando con lucidità nei momenti chiave. Oggi la Nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi lascerà Modena per raggiungere Torino, con il PalaVela sede della fase a eliminazione diretta, in cui nelle giornate del 20 e 21 settembre si disputeranno gli ottavi di finale e successivamente, il 23 settembre, i quarti di finale. In caso di successo contro la Danimarca, poi, l’Italia sfiderebbe nel match valido per un posto in semifinale la vincente dell’ottavo di finale fra Finlandia e Grecia.

Il commissario tecnico azzurro, per questa gara, ha scelto la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Bottolo i martelli, Galassi e Mati al centro, con Balaso libero. Spazio poi anche al “ritrovato” Michieletto. “Penso che i ragazzi che sono entrati dal terzo set meritavano di giocare questa partita. Tutti si allenano sempre al massimo e sono giocatori incredibili. Sicuramente è stato complicato entrare senza ritmo, ma col passare dei punti abbiamo alzato molto il livello. Questo è sicuramente molto utile per le prossime partite. Ci vediamo a Torino”, ha detto a fine gara capitan Giannelli. A fargli eco, poi, Kamyl Rychlicki: “Credo che abbiamo dimostrato sul campo di essere stati i migliori del gruppo A. Sono contento perché oggi abbiamo dimostrato anche che tutta la squadra è pronta. Ora dobbiamo continuare così. Sappiamo bene che in un torneo così lungo, con tante partite, serve la mano di tutti i giocatori. Siamo molto grati di giocare qui in Italia, con il nostro pubblico, è meraviglioso”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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