18 Settembre 2026

Libia, tornano i voli diretti Parigi-Bengasi dopo oltre 15 anni

Anna Gaia Cavallo 18 Settembre 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – È stata inaugurata ieri all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi la prima rotta aerea diretta verso Bengasi, operata da Medsky, alla presenza del ministro degli Esteri del governo libico orientale Abdulhadi Al-Huwaij. E secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri libico (Est) su Facebook, la cerimonia si è svolta con il presidente di Medsky, il direttore dell’aeroporto e funzionari francesi, e segna la ripresa dei collegamenti diretti tra le due città dopo oltre 15 anni. Il ministro ha sottolineato che la nuova linea rafforza il collegamento aereo internazionale, amplia le opzioni di viaggio e facilita gli spostamenti per lavoro, studio e visite, senza scali intermedi. L’iniziativa rientra negli sforzi per espandere la rete aerea di Bengasi con destinazioni internazionali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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