18 Settembre 2026

Gasperini “L’Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla”

redazione 18 Settembre 2026
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IPA88552863 – Gian Piero Gasperini, head coach of As Roma looks on during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico Grande Torino on September 14, 2026 in Turin, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images)

ROMA (ITALPRESS) – “Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l’Inter è la squadra più forte del campionato”. Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, alla vigilia dell’attesa sfida di campionato contro i nerazzurri.

“Credo che, come sottolineano un po’ tutti, l’Inter sia la squadra di riferimento nel nostro campionato – aggiunge -. E’ una squadra che sta facendo cose straordinarie sia in Italia che in Europa, dove ha fatto due finali in tempi recenti. Poi cercare di avvicinarsi è l’ambizione da parte di tutte le altre squadre”.Quanto al match di domani, spiega che “mentalmente sono partite che si preparano da sole”. “Dobbiamo avere la lucidità di guardare al campo e vedere cosa possiamo fare per contrastare questa squadra”, precisa Gasperini. E sui precedenti negativi con l’Inter negli ultimi anni, anche ai tempi dell’Atalanta, afferma: “C’è stato un periodo dove riuscivo a ottenere dei risultati contro loro, poi non è stato più così. Può anche essere l’aspetto tattico, sono pure cambiati gli allenatori ma il risultato non è cambiato. Credo però che l’Inter questi numeri li abbia fatti con diverse avversarie”.“Incrocio le dita per domani, ma siamo tutti disponibili. E’ chiaro che c’è sempre qualcuno su 22, 23 giocatori che sta un po’ meglio, qualcuno che ha qualche acciacco. La settimana scorsa ci sono state alcune influenze di stagione, qualche piccola botta. Oggi facciamo l’ultima rifinitura e credo che anche le piccole cose verranno superate con la tensione del match”, prosegue Gasperini.

“Pellegrini è la seconda settimana di fila che si allena con la squadra, può fare tutto ed è disponibile”, conclude il tecnico giallorosso.

– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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