18 Settembre 2026

Malta, processo Caruana Galizia: arrestato un giurato supplente

Anna Gaia Cavallo 18 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un giurato supplente nel processo a carico di Yorgen Fenech, l’imprenditore imputato nel processo per l’omocidio di Daphne Caruana Galizia e poi assolto, è stato arrestato questa mattina. L’arresto fa seguito a quello di altri tre giurati e del marito di una di loro, avvenuti ieri.

La polizia ha dichiarato che le indagini riguardano il giuramento prestato dai giurati prima dell’inizio del processo, in particolare in relazione ad alcuni commenti pubblici che sarebbero stati fatti da alcuni di loro prima dell’avvio del procedimento.

La polizia ha sottolineato che l’indagine riguarda specificamente questi presunti commenti e “non qualche teoria o altra accusa”.

Un altro giurato è oggetto di indagine per il presunto utilizzo di un telefono cellulare durante il processo. Tre dei giurati arrestati giovedì sono stati successivamente rilasciati su cauzione.

-Foto Polizia di Malta-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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