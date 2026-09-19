19 Settembre 2026

La 70esima Conferenza generale dell’Aiea approva la risoluzione dell’Egitto sulle installazioni nucleari in Medio Oriente

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La 70 Conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha approvato a larga maggioranza la risoluzione annuale presentata dall’Egitto sull’applicazione delle garanzie dell’Aiea a tutte le installazioni nucleari in Medio Oriente. Il testo ha ottenuto il sostegno di 112 Paesi, senza voti contrari. Secondo quanto riferito dal ministero egiziano degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, la risoluzione chiede l’applicazione del sistema di garanzie dell’Aiea a tutti i Paesi e a tutte le installazioni nucleari della regione, senza eccezioni, e sostiene la creazione di una zona del Medio Oriente libera dalle armi nucleari e dalle altre armi di distruzione di massa, nonché l’universalizzazione del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp). L’Egitto ha ribadito il ruolo centrale del Tnp nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e ha invitato la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per superare lo stallo nella creazione della zona libera dalle armi di distruzione di massa in Medio Oriente.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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