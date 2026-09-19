Morocco Design, l’Ambasciata apre il Teatro Italia con “L’Axe Invisible”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Un teatro storico ancora nel vivo del cantiere, aperto per tre giorni alla città e destinato a diventare esso stesso parte della mostra. È la scelta con cui l’Ambasciata d’Italia in Marocco partecipa alla prima edizione di Morocco Design, ospitando dal 5 al 7 ottobre al Teatro Italia di Casablanca L’Axe Invisible, personale dell’artista e designer marocchino Hamza Kadiri curata da Amine Amharech. Il Teatro Italia, parte del Consolato Generale d’Italia a Casablanca, è attualmente in piena ristrutturazione. L’Ambasciata ha scelto di non attendere la conclusione dei lavori per aprirlo al pubblico. Durante Morocco Design sarà così possibile entrare nello spazio mentre è ancora in trasformazione e scoprirlo in una veste che, una volta completato il restauro, non esisterà più. Il cantiere non verrà nascosto. Le superfici ancora grezze, le tracce dei lavori e l’architettura del teatro entreranno nella mostra e dialogheranno con le opere di Kadiri. L’Axe Invisible nasce proprio dal rapporto con questo spazio e con la sua condizione attuale. La ricerca dell’artista sulla materia, sulla lavorazione del legno e sul rapporto tra forma, artigianato e scultura trova così nel Teatro Italia un contesto difficilmente ripetibile.

Hamza Kadiri è tra i protagonisti della nuova scena creativa marocchina e quest’anno è anche tra i creativi marocchini presenti a Homo Faber, alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dove è esposta una sua opera. “Abbiamo voluto aprire il Teatro Italia proprio adesso, prima che i lavori ne definiscano la nuova veste”, sottolinea l’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano. “Per tre giorni il pubblico potrà entrare in un luogo storico della città e scoprirlo mentre cambia. Mi piace molto che a farlo vivere in questo momento sia il lavoro di un artista marocchino e che il teatro stesso entri nella mostra. È un omaggio dell’Italia alla creatività marocchina contemporanea, ma anche un modo concreto per dare spazio e visibilità a una nuova generazione di creativi, capace di partire da una grande tradizione artigianale e farla vivere attraverso linguaggi nuovi”.

L’iniziativa si inserisce nella prima edizione di Morocco Design, rassegna diffusa che dal 5 al 7 ottobre coinvolgerà diversi luoghi di Casablanca con esposizioni, installazioni e incontri, mettendo in relazione la scena creativa marocchina con designer e realtà internazionali. L’Axe Invisible sarà aperta al pubblico al Teatro Italia, presso il Consolato Generale d’Italia a Casablanca, 43 avenue Hassan Souktani, lunedì 5 e martedì 6 ottobre dalle 11 alle 20 e mercoledì 7 ottobre dalle 11 alle 14.

– foto di repertorio Ambasciata d’Italia a Rabat –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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