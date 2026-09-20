Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri avverte: «Fiorentina tra le quattro o cinque partite più importanti della stagione»”

Massimiliano Allegri presenta la trasferta del Napoli contro la Fiorentina partendo da un momento di raccoglimento. Entrato nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno, il tecnico azzurro ha voluto rendere omaggio a Sandro Mazzola: «Ci tengo a fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo giocatore per l’Inter e soprattutto per la Nazionale».

Poi spazio al campo e a una partita che Allegri considera già uno snodo importante della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sarà il secondo confronto in carriera tra Max e Vanoli: l’unico precedente risale allo scorso campionato, quando erano rispettivamente alla guida di Milan e Fiorentina.

La sfida avrà anche un significato particolare per la storia dei due club, entrambi fondati nell’agosto del 1926 e reduci dalle celebrazioni per il Centenario.

Allegri: «Una delle quattro o cinque partite più importanti»

Napoli e Fiorentina hanno bisogno di punti dopo un avvio di stagione che ha regalato poche soddisfazioni. Gli azzurri arrivano però dal successo contro il Bologna e Allegri vuole dare continuità al risultato.

«Sarebbe prezioso trovare continuità dopo la vittoria con il Bologna e chiudere nel migliore dei modi questo primo mini-ciclo, in vista di quello di ottobre», ha spiegato il tecnico. «Siamo in crescita, le condizioni della squadra stanno migliorando, ma non sarà facile. Anzi, questa è una delle quattro o cinque partite più importanti della stagione».

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda come Allegri avesse già indicato una settimana fa le partite contro Bologna e Fiorentina come le due sfide più difficili di questo periodo. Superato il primo ostacolo, adesso arriva il Franchi.

Spinazzola fuori, Anguissa torna tra i convocati

Allegri ha fatto anche il punto sulle condizioni della squadra, annunciando il forfait di Spinazzola e il recupero di Anguissa.

«La vittoria ci ha fatto bene e anche il gruppo sta abbastanza bene, nonostante il forfait di Spinazzola per un affaticamento. Anguissa, però, ha lavorato in gruppo ed è convocato».

Una notizia importante per un Napoli che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con numerose assenze.

De Bruyne titolare, chance per Lang

Il tecnico ha fornito anche indicazioni molto chiare sulla formazione. Kevin De Bruyne sarà ancora protagonista dal primo minuto, mentre Noa Lang è in corsa per una maglia da titolare.

«De Bruyne partirà dall’inizio. E anche Lang può giocare dal primo minuto, ma può e deve dare molto di più perché ha qualità importanti».

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, arrivano segnali incoraggianti anche da David Neres, Beukema e Badiashile. Allegri ha confermato i progressi dei tre: «Neres sta decisamente meglio per come ha lavorato durante la settimana, così come Beukema e Badiashile».

Allegri protegge Favasuli e Vergara

Un passaggio è stato dedicato anche a Favasuli, protagonista di un impatto superiore alle aspettative. Allegri, però, non vuole caricare il giovane di responsabilità eccessive.

«Nessuno s’aspettava un impatto così importante, ma non è una questione tecnica. Ha ampi margini di crescita e va lasciato sereno e tranquillo. Tutti dobbiamo fare un percorso naturale e senza forzare, le responsabilità non devono essere sue e di Vergara ma dei più anziani, di quelli con più esperienza».

Il messaggio è netto: i giovani devono essere accompagnati nella loro crescita, mentre nei momenti più delicati dovranno essere i senatori a prendere in mano la squadra.

Allegri e il precedente favorevole con la Fiorentina

I numeri sorridono ad Allegri. Il tecnico ha perso soltanto una delle ultime dodici partite disputate contro la Fiorentina in Serie A, vincendone nove. Considerando le ultime dieci stagioni, dal 2017-18, la Viola è inoltre tra le squadre battute più volte da Max in campionato: nove successi, gli stessi ottenuti contro Bologna, Torino e Udinese.

Statistiche che, però, non modificano la valutazione dell’allenatore sulla difficoltà dell’impegno.

Come riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Allegri non si fida della Fiorentina: «Partita molto difficile. La Fiorentina si è ripresa con Vanoli, hanno due attaccanti importanti come Pellegrino e Beto e al Franchi non è mai agevole giocare. Dovremo fare una bella partita».

Dopo il successo sul Bologna, il Napoli cerca dunque la continuità. Allegri recupera Anguissa, perde Spinazzola, conferma De Bruyne dal primo minuto e apre alla possibilità di vedere Lang titolare. Al Franchi, però, servirà soprattutto una risposta di squadra per chiudere nel modo migliore il primo mini-ciclo della stagione.