Tunisia, il ministro degli Esteri Mohamed Ali Nafti guiderà la delegazione all’Assemblea Onu

IPA70625535 – Mohamed Ali Nafti,Tunisian Foreign Minister, speaks at the opening of the Meeting of the Tripartite Consultative Mechanism on Libya in Tunis, on January 26, 2026. .Mohamed Hammi/Sipa Press//HAMMI_D640903/Credit:Mohamed Hammi/SIPA/2601271616

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saïed ha incaricato il ministro degli Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’estero, Mohamed Ali Nafti, di guidare la delegazione tunisina alla sessione di alto livello della 81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma a New York dal 22 al 29 settembre. Lo rende noto il ministero degli Esteri tunisino.

Nafti pronuncerà il discorso della Tunisia nel corso del dibattito generale dell’Assemblea, presentando le posizioni di Tunisi sulle principali questioni regionali e internazionali. Il ministro parteciperà inoltre a una serie di riunioni ufficiali e incontri di alto livello dedicati, tra gli altri temi, al diritto allo sviluppo, agli effetti dell’innalzamento del livello del mare, alla prevenzione e alla risposta alle pandemie e all’Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite.

Nel corso della sua missione a New York, Nafti presiederà inoltre la riunione di coordinamento dei ministri degli Esteri arabi e parteciperà agli incontri ministeriali regionali. Sono inoltre previsti colloqui bilaterali con omologhi di Paesi amici e fratelli e con rappresentanti di organizzazioni internazionali.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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