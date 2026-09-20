20 Settembre 2026

Tunisia, il ministro degli Esteri Mohamed Ali Nafti guiderà la delegazione all’Assemblea Onu

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
1789907583_Mohamed-Ali-Nafti.jpg

IPA70625535 – Mohamed Ali Nafti,Tunisian Foreign Minister, speaks at the opening of the Meeting of the Tripartite Consultative Mechanism on Libya in Tunis, on January 26, 2026. .Mohamed Hammi/Sipa Press//HAMMI_D640903/Credit:Mohamed Hammi/SIPA/2601271616

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saïed ha incaricato il ministro degli Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’estero, Mohamed Ali Nafti, di guidare la delegazione tunisina alla sessione di alto livello della 81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma a New York dal 22 al 29 settembre. Lo rende noto il ministero degli Esteri tunisino.

Nafti pronuncerà il discorso della Tunisia nel corso del dibattito generale dell’Assemblea, presentando le posizioni di Tunisi sulle principali questioni regionali e internazionali. Il ministro parteciperà inoltre a una serie di riunioni ufficiali e incontri di alto livello dedicati, tra gli altri temi, al diritto allo sviluppo, agli effetti dell’innalzamento del livello del mare, alla prevenzione e alla risposta alle pandemie e all’Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite.

Nel corso della sua missione a New York, Nafti presiederà inoltre la riunione di coordinamento dei ministri degli Esteri arabi e parteciperà agli incontri ministeriali regionali. Sono inoltre previsti colloqui bilaterali con omologhi di Paesi amici e fratelli e con rappresentanti di organizzazioni internazionali.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Bardi.jpg

Forza Italia Basilicata, Vito Bardi eletto per acclamazione segretario regionale

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
Gaza.jpg

Crolla un edificio a Gaza: almeno 11 vittime. Numerose persone ancora intrappolate sotto le macerie

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
Fiera-del-Levante.jpeg

Fiera del Levante, inaugurata l’89esima edizione della Campionaria: Sud e sviluppo al centro del confronto / Video

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
IPA70625523.jpg

Egitto e Libano a colloquio, Abdellatty sente Salam

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
Napoli.jpeg

Napoli, inaugurata dopo il restauro l’edicola di San Gennaro in piazza De Nicola

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
1789830182_Abu-Mazen.jpg

Abu Mazen “Il sostegno dell’Egitto resta centrale per la causa palestinese”

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026

Ultimissime

20260919_1343.jpg

Napoli, partenza in salita per Allegri: sette punti in cinque giornate, è il peggior avvio degli ultimi otto anni

redazione 20 Settembre 2026
1789907583_Mohamed-Ali-Nafti.jpg

Tunisia, il ministro degli Esteri Mohamed Ali Nafti guiderà la delegazione all’Assemblea Onu

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
Bardi.jpg

Forza Italia Basilicata, Vito Bardi eletto per acclamazione segretario regionale

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-20 083303

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Favasuli torna dove tutto è cominciato: Firenze può regalargli la prima da titolare”

redazione 20 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-20 075404

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri avverte: «Fiorentina tra le quattro o cinque partite più importanti della stagione»”

redazione 20 Settembre 2026