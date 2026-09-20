20 Settembre 2026

Crolla un edificio a Gaza: almeno 11 vittime. Numerose persone ancora intrappolate sotto le macerie

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
Gaza.jpg

IPA88589824 – September 16, 2026, Gaza, Gaza Strip, Palestinian Territory: Rescuers excavate rubble to retrieve bodies from a collapsed building in the Tal al-Hawa area of Gaza City on September 16, 2026. Gaza’s civil defence agency said rescuers were searching for dozens of missing people after the six-storey building, which housed people displaced by the war with Israel, collapsed killing eight people, including children, and fell onto nearby residential structures and tents (Credit Image: © Belal Osama/APA Images via ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – Ci sono almeno 11 morti, tra cui cinque bimbi, a Gaza, dopo il crollo di un edificio di sei piani a Gaza City. L’edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella guerra, fanno sapere dall’ente gestito da Hamas. Almeno 100 persone, tra cui circa 50 bambini, sarebbero ancora intrappolate. Lo riferisce la Protezione civile palestinese, secondo quanto rende noto Al Jazeera. L’edificio è crollato intorno all’1 di notte, mentre le persone all’interno dormivano.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Fiera-del-Levante.jpeg

Fiera del Levante, inaugurata l’89esima edizione della Campionaria: Sud e sviluppo al centro del confronto / Video

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
IPA70625523.jpg

Egitto e Libano a colloquio, Abdellatty sente Salam

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
Napoli.jpeg

Napoli, inaugurata dopo il restauro l’edicola di San Gennaro in piazza De Nicola

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
1789830182_Abu-Mazen.jpg

Abu Mazen “Il sostegno dell’Egitto resta centrale per la causa palestinese”

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
Screenshot-2026-09-19-125545.jpg

Tentano di introdurre droga in carcere a Poggioreale con un drone, due arresti

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

Libia, il comandante generale Khalifa Haftar riceve l’ambasciatore francese Thierry Falla

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026

Ultimissime

Gaza.jpg

Crolla un edificio a Gaza: almeno 11 vittime. Numerose persone ancora intrappolate sotto le macerie

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
Bologna.jpg

Kulenovic risponde a Bernardeschi, 1-1 tra Bologna e Torino al Dall’Ara

redazione 20 Settembre 2026
Fiera-del-Levante.jpeg

Fiera del Levante, inaugurata l’89esima edizione della Campionaria: Sud e sviluppo al centro del confronto / Video

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
San-Marino.jpeg

Kimi Antonelli a San Marino per Sport in Fiera: “Ragazzi, inseguite i vostri sogni: il mio è il Mondiale F1”

redazione 19 Settembre 2026
IPA70625523.jpg

Egitto e Libano a colloquio, Abdellatty sente Salam

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026