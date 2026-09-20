Crolla un edificio a Gaza: almeno 11 vittime. Numerose persone ancora intrappolate sotto le macerie

IPA88589824 – September 16, 2026, Gaza, Gaza Strip, Palestinian Territory: Rescuers excavate rubble to retrieve bodies from a collapsed building in the Tal al-Hawa area of Gaza City on September 16, 2026. Gaza’s civil defence agency said rescuers were searching for dozens of missing people after the six-storey building, which housed people displaced by the war with Israel, collapsed killing eight people, including children, and fell onto nearby residential structures and tents (Credit Image: © Belal Osama/APA Images via ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – Ci sono almeno 11 morti, tra cui cinque bimbi, a Gaza, dopo il crollo di un edificio di sei piani a Gaza City. L’edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella guerra, fanno sapere dall’ente gestito da Hamas. Almeno 100 persone, tra cui circa 50 bambini, sarebbero ancora intrappolate. Lo riferisce la Protezione civile palestinese, secondo quanto rende noto Al Jazeera. L’edificio è crollato intorno all’1 di notte, mentre le persone all’interno dormivano.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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