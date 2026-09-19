Libia, il comandante generale Khalifa Haftar riceve l’ambasciatore francese Thierry Falla

ROMA (ITALPRESS) – Il comandante generale delle forze armate libiche, maresciallo Khalifa Haftar, ha ricevuto nel suo ufficio a Bengasi l’ambasciatore francese Thierry Falla e la delegazione accompagnatoria.

E secondo quanto riportato dal Comando Generale delle Forze Armate libiche su Facebook, l’incontro ha esaminato dossier locali e regionali di interesse comune e le modalità per rafforzare la cooperazione tra Libia e Francia in vari settori, a servizio degli interessi comuni.

Le due parti hanno sottolineato l’importanza di sostenere gli sforzi per l’unificazione delle istituzioni libiche, contribuendo alla stabilità duratura e creando condizioni favorevoli per la costruzione di uno Stato unificato.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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