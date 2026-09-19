19 Settembre 2026

Libia, il comandante generale Khalifa Haftar riceve l’ambasciatore francese Thierry Falla

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

ROMA (ITALPRESS) – Il comandante generale delle forze armate libiche, maresciallo Khalifa Haftar, ha ricevuto nel suo ufficio a Bengasi l’ambasciatore francese Thierry Falla e la delegazione accompagnatoria.

E secondo quanto riportato dal Comando Generale delle Forze Armate libiche su Facebook, l’incontro ha esaminato dossier locali e regionali di interesse comune e le modalità per rafforzare la cooperazione tra Libia e Francia in vari settori, a servizio degli interessi comuni.

Le due parti hanno sottolineato l’importanza di sostenere gli sforzi per l’unificazione delle istituzioni libiche, contribuendo alla stabilità duratura e creando condizioni favorevoli per la costruzione di uno Stato unificato.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Screenshot-2026-09-19-084352.jpg

Tentato furto nella sede della Croce Rossa a Foggia, 2 arresti / Video

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
Yemen.jpg

Yemen, esercito in campo contro gli Houthi: oltre 122 mila gli sfollati

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
IPA70625523.jpg

Egitto, Abdelatty sente l’omologo algerino Attaf: focus sui dossier regionali

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
1788481982_Daphne-Caruana-Galizia-1.jpg

Caso Caruana Galizia a Malta, chiesta un’indagine per una presunta falsa testimonianza di Fenech

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
AIEA.jpg

La 70esima Conferenza generale dell’Aiea approva la risoluzione dell’Egitto sulle installazioni nucleari in Medio Oriente

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-05-29-at-11.48.53.jpeg

Morocco Design, l’Ambasciata apre il Teatro Italia con “L’Axe Invisible”

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026

Ultimissime

20230407_0299-e1770674204277.jpg

Libia, il comandante generale Khalifa Haftar riceve l’ambasciatore francese Thierry Falla

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
Screenshot-2026-09-19-084352.jpg

Tentato furto nella sede della Croce Rossa a Foggia, 2 arresti / Video

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-19 091753

Repubblica Napoli: “Napoli, emergenza totale a Firenze: otto assenti, Allegri con le scelte quasi obbligate”

redazione 19 Settembre 2026
Yemen.jpg

Yemen, esercito in campo contro gli Houthi: oltre 122 mila gli sfollati

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-19 082103

Gazzetta dello Sport: “Napoli, la vecchia guardia guida Allegri: De Bruyne a caccia del gol numero 200”

redazione 19 Settembre 2026