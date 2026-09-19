19 Settembre 2026

Tentato furto nella sede della Croce Rossa a Foggia, 2 arresti / Video

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
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FOGGIA (ITALPRESS) – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia, con il supporto dei militari dell’11° reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, hanno arrestato due pregiudicati foggiani, di 57 e 50 anni, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso. Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.30, grazie alla segnalazione di un cittadino al Numero Unico Europeo di Emergenza, i militari dell’Arma hanno sorpreso i due uomini in via Cimaglia mentre tentavano di introdursi all’interno della sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Foggia, forzandone il cancello d’ingresso.

L’immediato intervento delle pattuglie ha consentito di interrompere l’azione e bloccare entrambi gli uomini, che alla vista dei militari avevano cercato di dileguarsi a piedi. I carabinieri hanno inoltre sottoposto a sequestro una tenaglia e un piede di porco, attrezzi da scasso che sarebbero stati utilizzati per forzare l’accesso alla struttura.

Nel corso del sopralluogo, i militari hanno anche riscontrato che circa un’ora prima erano state manomesse le telecamere del sistema di videosorveglianza privato dell’immobile. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Foto screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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