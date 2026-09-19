19 Settembre 2026

Egitto e Libano a colloquio, Abdellatty sente Salam

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha avuto oggi un colloquio telefonico con il primo ministro libanese Nawaf Salam, nel quadro delle consultazioni e del coordinamento tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri egiziano, Abdelatty ha ribadito il sostegno dell’Egitto alla sovranità, all’unità e all’integrità territoriale del Libano, condannando le violazioni e gli attacchi israeliani e chiedendo il completo ritiro israeliano dai territori libanesi occupati e la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il ministro ha inoltre confermato il sostegno alle istituzioni dello Stato libanese, in particolare alle Forze armate, affinché possano svolgere le proprie responsabilità e garantire l’autorità dello Stato sull’intero territorio nazionale.

I due ministri hanno infine discusso dei rapidi sviluppi regionali e degli sforzi per ridurre l’escalation, con particolare attenzione alle ripercussioni della situazione nel Mar Rosso sulla sicurezza della navigazione, sul commercio internazionale e sulle forniture energetiche. Abdelatty ha illustrato gli sforzi diplomatici dell’Egitto per evitare un ampliamento delle tensioni e dell’instabilità nella regione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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