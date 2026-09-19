19 Settembre 2026

Tentano di introdurre droga in carcere a Poggioreale con un drone, due arresti

Anna Gaia Cavallo 19 Settembre 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – Dai vicoli di Barra alle strade di San Giovanni a Teduccio, fino ai grandi complessi popolari di Poggioreale, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno passato al setaccio la zona est della città, procedendo ad arresti, denunce ed al sequestro di quasi 3 chili di droga. In manette sono finiti un uomo di 40 anni, insieme a un 18enne di Boscoreale ed un 20enne di Salerno. Volevano fare entrare della droga in carcere utilizzando un drone.

I carabinieri hanno notato e fermato il 40enne in via Marino di Caramanico. Gli altri due erano a bordo di un’auto parcheggiata. L’uomo è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani e trovato in possesso di 15,41 grammi di cocaina e 5.90 grammi di crack. Rinvenuti anche quattro telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con nastro isolante e filo da pesca. Il pilota pusher di Boscoreale, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato insieme ai due complici. Il bilancio più pesante è arrivato dalle aree comuni di un complesso di edilizia popolare in via Stadera, nel quartiere Poggioreale.

Qui un cane antidroga dell’Arma, ha fiutato e portato alla luce 1,6 chili di crack, 960 grammi di hashish e 255 grammi di marijuana, tutto sequestrato a carico di ignoti pusher. Sul fronte degli stupefacenti, una perquisizione domiciliare ha inoltre permesso di trovare 5 grammi di marijuana in possesso di un 18enne di Boscoreale. Durante i controlli è stato rintracciato un 20enne di Napoli, destinatario di un’ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Verona. Il giovane è ritenuto responsabile di un furto in abitazione commesso nella città scaligera il 20 maggio scorso, quando si sarebbe impossessato di gioielli per 8 mila euro in casa di un uomo di 69 anni. È stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un intervento per una lite in famiglia ha invece preso una piega inattesa. Chiamati in un’abitazione di via Ravello, i militari hanno accertato che si era trattato solo di un diverbio tra un uomo di 86 anni e la moglie di 83 anni. I Carabinieri hanno però ritirato cautelativamente una pistola e un fucile legittimamente detenuti e trovato 9 munizioni calibro 7,65 mai dichiarate all’autorità di pubblica sicurezza. Le cartucce sono state sequestrate e l’anziano è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

Non è andata meglio a un 68enne che, durante le verifiche su persone sottoposte a misure restrittive, non è stato trovato nella sua abitazione di via Nuova Poggioreale, dove era ai domiciliari, e non ha saputo giustificare l’assenza. È stato denunciato per evasione. Due i casi di guida senza patente. Un 42enne, fermato a un posto di controllo in via Stadera alla guida di un’auto, è risultato non aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio, ed è stato denunciato.

Stessa sorte per un 20enne di Scafati, già noto alle forze dell’ordine, anche lui recidivo nel biennio, sorpreso al volante di un’auto senza aver mai preso la patente e deferito in stato di libertà. I controlli hanno riguardato anche il commercio. Con il personale di E-Distribuzione, i militari hanno scoperto in una pizzeria di via Francesco Spinelli un allaccio abusivo alla rete elettrica che consentiva di prelevare energia in modo fraudolento. Il titolare, 54 anni, è stato denunciato per furto di energia elettrica. Nello stesso locale, con i tecnici dell’Asl Napoli 1 Centro, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie e l’assenza di qualsiasi titolo abilitativo. Elevate sanzioni per 5 mila euro, attività sospesa e sequestro amministrativo di circa 80 chili di alimenti privi di tracciabilità e mal conservati. Stessa sorte per un bar-cornetteria di via delle Repubbliche Marinare. La 60enne titolare è stata sanzionata per 3mila euro. Anche qui l’attività è stata sospesa e sono stati sequestrati circa 350 chili di alimenti. Alla fine dell’operazione il bilancio è stato di 156 persone controllate, 42 delle quali pregiudicate, e 122 veicoli ispezionati. Nove assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura e sono state elevate 23 sanzioni al Codice della Strada, con il sequestro di 9 veicoli.

– Foto screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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