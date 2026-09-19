Abu Mazen “Il sostegno dell’Egitto resta centrale per la causa palestinese”

IPA69075835 – Mahmoud Abbas, aka Abu Mazen, President of Palestinian, leader of Fatah gave a speech at Atreju, the convention cultural and political organized by Brothers of Italy. During his speech the leader of Anp talked about the importance of the political initiative of Georgia Meloni to stop the conflict in Palestine.

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha elogiato le posizioni dell’Egitto, a livello istituzionale e popolare, a sostegno della causa palestinese, sottolineando il ruolo del presidente Abdel Fattah al-Sisi nel sostenere il popolo palestinese e difenderne i diritti nazionali, nonché gli sforzi del Cairo per fermare la guerra e porre fine alle sofferenze nella Striscia di Gaza.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa egiziana Mena, Abbas ha espresso queste considerazioni durante un incontro al Cairo con un gruppo di giornalisti, ai quali ha illustrato gli ultimi sviluppi per la popolazione palestinese e nella regione, soffermandosi sulla situazione politica, su quella sul terreno e sul piano internazionale. Abu Mazen ha parlato delle condizioni nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme, sottolineando “il rifiuto palestinese a qualsiasi progetto di sfollamento” e “il diritto del popolo palestinese a rimanere sulla propria terra”.

Abu Mazen ha inoltre evidenziato i cambiamenti nel quadro internazionale, con “un numero crescente di Paesi che riconoscono lo Stato di Palestina”, e ha ribadito il sostegno alla soluzione a due Stati, sulla base del diritto internazionale, con uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967 e Gerusalemme Est come capitale. Sul fronte interno, Abu Mazen ha sottolineato l’importanza di tenere a novembre le elezioni palestinesi, comprese quelle legislative e quelle del Consiglio nazionale palestinese, definendole un passaggio importante per il rinnovo delle istituzioni, il rafforzamento della partecipazione politica e il consolidamento del sistema democratico palestinese.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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