20 Settembre 2026

F-35 a Riad, via libera dal Dipartimento di Stato Usa alla possibile vendita militare all’Arabia Saudita da 24,3 miliardi di dollari

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
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IPA87534733 – A pair of Polish Lockheed Martin F-35 Lightning II fighter jets fly in formation with an F-16 fighter jet of the Polish Air Force in the skies above Warsaw during a military parade held annually on Polish Armed Forces Day. This year’s parade was Poland’s largest ever, with over 2,000 soldiers, 300 military vehicles, and 60 military aircraft from Poland and allied nations taking part.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato e notificato al Congresso una possibile vendita militare all’Arabia Saudita da 24,3 miliardi di dollari: il pacchetto massimo comprende 48 F-35 Lightning II a decollo e atterraggio convenzionali, 49 motori Pratt & Whitney F135-PW-100, uno di riserva, simulatori, addestramento e sostegno tecnico e logistico.

Superato quindi il primo snodo politico a Washington, ma non equivale ancora a un contratto. Per Washington l’operazione rafforzerebbe la difesa del territorio saudita, la risposta alle minacce presenti e future e l’interoperabilità con le forze statunitensi, regionali e Nato.

La nota assicura che la fornitura “non modificherà l’equilibrio militare nella regione”, formula sensibile perché Israele resta l’unico utilizzatore mediorientale dell’F-35 e la legislazione americana tutela il suo vantaggio militare qualitativo. Se perfezionato, l’acquisto darebbe a Riad due squadroni stealth e capacità avanzate aria-aria e aria-suolo, innestandosi sulla modernizzazione della Royal Saudi Air Force, oggi basata soprattutto su F-15, Eurofighter Typhoon e Tornado. Contraenti principali sarebbero Lockheed Martin Aeronautics e Pratt & Whitney Military Engines; non è previsto l’invio di ulteriori rappresentanti statunitensi nel Regno.

La procedura resta però aperta: il Congresso può esaminare e contrastare la vendita, mentre quantità, valore, configurazione e consegne dipenderanno dai negoziati e dagli accordi effettivamente sottoscritti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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