Eubam Libya, dalla Polizia di Stato formazione su sicurezza documentale e controlli di frontiera

ROMA (ITALPRESS) – Nel quadro delle attività di capacity building promosse da EUBAM Libya, missione dell’Unione Europea che supporta le autorità libiche nel rafforzamento della gestione delle frontiere attraverso consulenza, formazione, equipaggiamento, attrezzature e ristrutturazione di edifici istituzionali, si è oggi conclusa un’attività di formazione e mentoring dedicata alla sicurezza documentale e ai controlli integrati di frontiera, il tutto grazie alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’iniziativa, svoltasi dal 14 al 20 settembre ed articolata in due moduli complementari, ha coinvolto 13 funzionari libici appartenenti alle autorità del law enforcement libico responsabili dei controlli di frontiera del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa, delle Dogane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il primo modulo, della durata di quattro giorni, si è svolto a Cesena, presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato, e ha fornito una formazione avanzata sulle caratteristiche di sicurezza dei documenti e sulle principali tecniche di individuazione dell’uso fraudolento di documenti d’identità. Il programma ha combinato aspetti teorici ed esercitazioni pratiche, affrontando le tecniche di produzione e di personalizzazione dei documenti, con particolare attenzione agli elementi di sicurezza. Sono stati inoltre effettuati approfondimenti dedicati alle più recenti modalità di falsificazione e alterazione documentale, nonché all’utilizzo fraudolento dei documenti nel contesto dei fenomeni migratori e delle attività delle reti criminali coinvolte nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e nella tratta di esseri umani.

Il secondo modulo, svolto il giorno successivo alla formazione avanzata, ha previsto una giornata di mentoring operativo presso il porto internazionale di Ancona. La sessione ha consentito ai partecipanti di osservare direttamente l’applicazione delle competenze acquisite in un contesto operativo reale, attraverso la presentazione dei rispettivi mandati e delle modalità di coordinamento tra la Polizia di Frontiera Marittima e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, seguita dall’osservazione di controlli effettuati all’arrivo di un traghetto per il trasporto di passeggeri e veicoli proveniente dall’Albania. I funzionari libici hanno potuto osservare le avanzate procedure di controllo documentale e l’interoperabilità delle banche da parte della Polizia di Frontiera marittima, nonché i controlli valutari, le attività ispettive basate sul rischio e le procedure doganali svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È stato evidenziato che le competenze, le informazioni e le responsabilità delle autorità coinvolte dovrebbero integrarsi in un approccio ideale di gestione integrata delle frontiere, favorendo controlli più efficaci, coordinati e orientati alla mitigazione del rischio, rafforzando così la sicurezza complessiva.

L’iniziativa, nel suo complesso, ha quindi collegato formazione specialistica, esperienza pratica e sinergie nella cooperazione, mostrando come la sicurezza documentale possa essere efficacemente integrata in un sistema più ampio di gestione delle frontiere, basato sulla condivisione delle informazioni, sulla cooperazione tra autorità e su controlli proporzionati al livello di rischio, attuati prioritizzando le risorse. Attraverso questo approccio si è contribuito al rafforzamento delle capacità operative delle controparti libiche, con le quali sono state condivise buone pratiche internazionali nel settore della gestione integrata delle frontiere, compiendo cosi un passo decisivo verso una cooperazione più strutturata con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le loro capacità e potenziare l’efficacia dei controlli alle frontiere.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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