22 Settembre 2026

Napoli, Anguissa si ferma ancora: lesione all’adduttore destro

redazione 22 Settembre 2026
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Brutte notizie per il Napoli e per Massimiliano Allegri. Frank Zambo Anguissa è costretto a fermarsi nuovamente a causa di un problema muscolare accusato dopo la sfida di Firenze terminata 1-1.

Il tecnico azzurro aveva anticipato nel post partita che le condizioni del centrocampista sarebbero state valutate. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di oggi hanno adesso chiarito l’entità dell’infortunio: per Anguissa si tratta di una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra.

Anguissa, il comunicato del Napoli

Il centrocampista si è sottoposto agli accertamenti presso il Pineta Grande Hospital. Il Napoli ha successivamente comunicato l’esito degli esami e l’inizio del percorso di recupero.

«Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».

Un nuovo stop, dunque, per Anguissa. Il centrocampista ha già cominciato il programma riabilitativo necessario per recuperare dall’infortunio, mentre Allegri dovrà fare nuovamente a meno di uno degli uomini del reparto centrale.

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