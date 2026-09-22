Curva di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, multa di 10mila euro per la Juventus
Cm Torino 20/09/2026 – campionato di calcio serie A / Juventus-Atalanta / foto Cristiano Mazzi/Image Sport
nella foto: Minuto di raccoglimento
MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10mila euro alla Juventus dopo quanto accaduto, prima della gara casalinga contro l’Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola.
Il giudice ha sanzionato il club bianconero “per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1° anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla Figc; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio”.
Una parte dei sostenitori della Juventus, infatti, non ha rispettato il minuto di silenzio dando le spalle al campo e intonando cori, un comportamento stigmatizzato con un comunicato ufficiale dalla stessa società a fine partita.
– Foto Image –(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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