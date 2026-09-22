Malta, il ministro degli Esteri Fearne: “Rafforzare la cooperazione su commercio e investimenti con il Canada”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il rafforzamento dei rapporti tra Canada e Unione europea sta creando nuove opportunità di cooperazione, anche a livello bilaterale. È quanto emerge dai colloqui a New York tra il ministro degli Esteri di Malta, Chris Fearne, e il segretario parlamentare canadese per gli Affari esteri, Robert Oliphant.

L’incontro, svoltosi presso la Missione permanente di Malta presso le Nazioni Unite, si è concentrato sulle relazioni tra Malta e Canada, con le due parti che hanno discusso delle opportunità per rafforzare la cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, nonché attraverso un aumento dei contatti politici ad alto livello.

I colloqui si sono svolti nel contesto del progressivo avvicinamento tra Canada e Ue, che continua ad aprire nuovi spazi per una maggiore cooperazione tra Ottawa e gli Stati membri dell’Unione europea. L’incontro tra Fearne e Oliphant rientra nel programma di impegni del ministro maltese durante la settimana di alto livello dell’Onu, in vista dell’81ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il ministro maltese ha inoltre presieduto, in qualità di presidente, una riunione del Gruppo d’Azione Ministeriale del Commonwealth (CMAG), alla quale hanno partecipato ministri e rappresentanti dei Paesi membri del Commonwealth.

I lavori si sono concentrati sul rispetto della Carta del Commonwealth, sui diritti umani e sul rafforzamento dei processi democratici. Prima della riunione del CMAG, Fearne aveva incontrato brevemente la segretaria generale del Commonwealth, Shirley Botchwey. Gli incontri fanno parte dell’intenso programma diplomatico di Malta durante la settimana di alto livello dell’Onu, che comprende impegni in ambito multilaterale, bilaterale e umanitario.

– Foto Ministero degli Affari Esteri Malta –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+