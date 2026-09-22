22 Settembre 2026

Egitto, Abdelatty incontra il rappresentante Ue Di Maio: focus su Yemen e sicurezza Hormuz

Anna Gaia Cavallo 22 Settembre 2026
IPA70625523.jpg

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha incontrato a New York Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, a margine dei lavori della 81 sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Nader Zaki, i due hanno discusso degli sviluppi regionali, con particolare attenzione alla situazione in Yemen, alla crisi iraniana e agli sviluppi nello Stretto di Hormuz.

Abdelatty ha sottolineato l’importanza di ridurre l’escalation e tornare al percorso politico e negoziale per rafforzare la sicurezza e la stabilità regionale, ribadendo inoltre la necessità di garantire la sicurezza e la libertà della navigazione marittima nel rispetto del diritto internazionale.

L’incontro ha inoltre offerto l’occasione per uno scambio di vedute sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tra Egitto e Unione europea in diversi settori, in particolare sul piano economico, commerciale e degli investimenti, nonché sul rafforzamento del coordinamento nel settore energetico, nell’interesse reciproco delle due parti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Robert-Abela-1-e1751448873439.jpg

Processo Caruana Galizia a Malta, Abela “Tribunali operino in piena indipendenza”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Malta.jpg

Malta, Abela “Il 26 ottobre il discorso sul Bilancio, confermati i sussidi energetici”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
ft6.jpg

Puglia, Decaro e Miglietta incontrano registi e produttori dei film selezionati alla Mostra di Venezia: “Un orgoglio averli sostenuti”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Tunisia-pexels.jpg

Maltempo in Tunisia, 189 persone soccorse. Nuova allerta da mercoledì

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Bagnoli.jpg

Protesta a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup, bloccati i camion

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

La Libia presenta richiesta alla Corte penale internazionale sugli attacchi alle infrastrutture civili

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026

Ultimissime

IPA70625523.jpg

Egitto, Abdelatty incontra il rappresentante Ue Di Maio: focus su Yemen e sicurezza Hormuz

Anna Gaia Cavallo 22 Settembre 2026
IPA49550756.jpg

Mondiali di ciclismo, Nicolas Milesi medaglia d’argento nella cronometro U23

redazione 22 Settembre 2026
Robert-Abela-1-e1751448873439.jpg

Processo Caruana Galizia a Malta, Abela “Tribunali operino in piena indipendenza”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Malta.jpg

Malta, Abela “Il 26 ottobre il discorso sul Bilancio, confermati i sussidi energetici”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
IPA88802312.jpeg

A Milano l’ultimo saluto a Sandro Mazzola davanti centinaia di tifosi. Monsignor Faccendini: “Ha reso onore alla città” / Video

redazione 21 Settembre 2026