Maltempo in Tunisia, 189 persone soccorse. Nuova allerta da mercoledì

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Protezione civile tunisina ha rafforzato la preparazione in vista delle nuove perturbazioni atmosferiche attese a partire da mercoledì, dopo gli interventi effettuati tra il 17 e il 20 settembre per fronteggiare gli effetti delle forti piogge.

Le unità operative saranno mantenute ai massimi livelli di allerta, con il rafforzamento del dispositivo nelle aree depresse e nei punti soggetti ad accumuli d’acqua, dove saranno predisposti presidi avanzati per consentire interventi immediati.

Le commissioni regionali per la prevenzione e la gestione delle calamità sono inoltre pronte a intervenire in caso di necessità. Secondo le previsioni dell’Istituto nazionale di meteorologia, le precipitazioni attese a partire da mercoledì dovrebbero essere meno intense rispetto agli episodi di maltempo degli ultimi giorni.

Tra il 17 e il 20 settembre, le unità della Protezione civile hanno rimosso 73 veicoli o mezzi di trasporto dalle strade invase dall’acqua, effettuato 59 operazioni di pompaggio e aspirazione dell’acqua da abitazioni e locali commerciali e realizzato 158 sopralluoghi per verificare la presenza di accumuli. Gli operatori hanno inoltre assistito 189 persone nell’attraversamento di aree allagate.

La Protezione civile ha infine invitato la popolazione a non tentare di attraversare corsi d’acqua e zone allagate, in particolare nelle regioni interne, e ha raccomandato agli automobilisti di adottare le necessarie misure di sicurezza e di rispettare le regole della circolazione.

-Foto www.pexels.com-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+