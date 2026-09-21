21 Settembre 2026

Maltempo in Tunisia, 189 persone soccorse. Nuova allerta da mercoledì

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Tunisia-pexels.jpg

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Protezione civile tunisina ha rafforzato la preparazione in vista delle nuove perturbazioni atmosferiche attese a partire da mercoledì, dopo gli interventi effettuati tra il 17 e il 20 settembre per fronteggiare gli effetti delle forti piogge.

Le unità operative saranno mantenute ai massimi livelli di allerta, con il rafforzamento del dispositivo nelle aree depresse e nei punti soggetti ad accumuli d’acqua, dove saranno predisposti presidi avanzati per consentire interventi immediati.

Le commissioni regionali per la prevenzione e la gestione delle calamità sono inoltre pronte a intervenire in caso di necessità. Secondo le previsioni dell’Istituto nazionale di meteorologia, le precipitazioni attese a partire da mercoledì dovrebbero essere meno intense rispetto agli episodi di maltempo degli ultimi giorni.

Tra il 17 e il 20 settembre, le unità della Protezione civile hanno rimosso 73 veicoli o mezzi di trasporto dalle strade invase dall’acqua, effettuato 59 operazioni di pompaggio e aspirazione dell’acqua da abitazioni e locali commerciali e realizzato 158 sopralluoghi per verificare la presenza di accumuli. Gli operatori hanno inoltre assistito 189 persone nell’attraversamento di aree allagate.

La Protezione civile ha infine invitato la popolazione a non tentare di attraversare corsi d’acqua e zone allagate, in particolare nelle regioni interne, e ha raccomandato agli automobilisti di adottare le necessarie misure di sicurezza e di rispettare le regole della circolazione.

-Foto www.pexels.com-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Bagnoli.jpg

Protesta a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup, bloccati i camion

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

La Libia presenta richiesta alla Corte penale internazionale sugli attacchi alle infrastrutture civili

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Caivano.jpg

Camorra, blitz dei Carabinieri tra Caivano e Casoria: 34 arresti, colpo al clan Angelino

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
EUBAM-LIBYA.jpg

Eubam Libya, dalla Polizia di Stato formazione su sicurezza documentale e controlli di frontiera

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
F-16.jpg

F-35 a Riad, via libera dal Dipartimento di Stato Usa alla possibile vendita militare all’Arabia Saudita da 24,3 miliardi di dollari

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026
1789651819331.jpeg

Malta, l’Ambasciatore Micallef da Trump alla Casa Bianca: “Un grande privilegio”

Anna Gaia Cavallo 20 Settembre 2026

Ultimissime

Tunisia-pexels.jpg

Maltempo in Tunisia, 189 persone soccorse. Nuova allerta da mercoledì

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Bagnoli.jpg

Protesta a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup, bloccati i camion

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
1789992302_IPA88453704.jpg

Daniel Maldini, esito test al Niguarda “negativo a sostanze stupefacenti”

redazione 21 Settembre 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

La Libia presenta richiesta alla Corte penale internazionale sugli attacchi alle infrastrutture civili

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
20260412_1482.jpg

Ranking Atp, per Sinner 90 settimane da numero uno del mondo

redazione 21 Settembre 2026