Camorra, blitz dei Carabinieri tra Caivano e Casoria: 34 arresti, colpo al clan Angelino
NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz dei Carabinieri all’alba nel Napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 34 persone.
Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione armata di tipo camorristico, traffico e detenzione di droga ed estorsione, con l’aggravante del metodo mafioso. L’operazione è stata condotta dal Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, con il supporto delle Compagnie di Caivano e Casoria.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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