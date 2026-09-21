21 Settembre 2026

Camorra, blitz dei Carabinieri tra Caivano e Casoria: 34 arresti, colpo al clan Angelino

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz dei Carabinieri all’alba nel Napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 34 persone.

Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione armata di tipo camorristico, traffico e detenzione di droga ed estorsione, con l’aggravante del metodo mafioso. L’operazione è stata condotta dal Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, con il supporto delle Compagnie di Caivano e Casoria.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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