MotoGP, Acosta trionfa in Austria davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi
IPA88703167 – Pedro Acosta during GP Austria, MotoGP World Championship in Austria, Austria, September 19 2026
SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta (Ktm) si prende il Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Al traguardo Acosta precede le Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ai piedi del podio l’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura, al rientro dopo due gare di stop a causa di una frattura alla mano. Domenica difficile per Marc Marquez, che non va oltre la quinta posizione a 7 secondi da Acosta
Penalità per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Lo spagnolo ha ricevuto un long lap penalty in seguito a un contatto con Binder, sesto al traguardo, ma non ha avuto il tempo di scontarlo entro la fine della gara prendendo quindi tre secondi di penalità al traguardo. Aldeguer scala dalla settima all’ottava posizione, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) sale in settima.
ORDINE D’ARRIVO
1. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 42’16″996alla velocità media di 172.7 km/h2. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 1″0173. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1″2094. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 2″1395. Marc Marquez (Esp) Ducati 7″3396. Brad Binder (Rsa) Ktm 8″7207. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 9″6868. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 9″7869. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 15″29010. Johann Zarco (Fra) Honda 16″687
CLASSIFICHE
PILOTI1. Jorge Martin (Esp) 306 punti2. Marc Marquez (Esp) 2943. Marco Bezzecchi (Ita) 2644. Pedro Acosta (Esp) 2345. Fabio Di Giannantonio (Ita) 2306. Ai Ogura (Jpn) 2227. Raul Fernandez (Esp) 2038. Alex Marquez (Esp) 1589. Francesco Bagnaia (Ita) 15610. Fermin Aldeguer (Esp) 115
COSTRUTTORI1. Aprilia 442 punti2. Ducati 4323. Ktm 2774. Honda 1465. Yamaha 84
– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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