Ranking Atp, per Sinner 90 settimane da numero uno del mondo

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner raggiunge le 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo di valore simbolico ma significativo per l’azzurro, decimo giocatore con più settimane all’attivo in vetta al ranking mondiale da quando è stata introdotta la classifica computerizzato, nel 1973. L’altoatesino è matematicamente sicuro di restare numero 1 Atp almeno per altre tre settimane, fino al Masters 1000 di Shanghai, che si concluderà il 18 ottobre. Ma per superarlo Zverev dovrà vincere l’Atp 500 di Pechino e poi il Masters 1000 asiatico, mentre Sinner, al momento iscritto a entrambi i tornei, dovrà ottenere meno di 90 punti. L’Italia mantiene due giocatori in Top 10. Alle spalle di Sinner, si conferma numero 7 Flavio Cobolli, atteso protagonista nel Team Europe nel fine settimana alla Laver Cup. C’è poi un terzo Top 20 azzurro, ovvero Luciano Darderi, risalito alla posizione numero 20 per la discesa di Alexander Bublik. Scende di 4 gradini, invece, Lorenzo Musetti, adesso numero 24.

Particolare nota di merito, per quanto riguarda il tennis azzurro, per Carlo Alberto Caniato. Il ventenne veronese ha conquistato domenica a Biella il suo primo titolo Challenger, alla prima finale a questo livello. Grazie a questo successo ha guadagnato 148 posizioni in classifica, passando dalla 534 alla 386.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 11.500 (–)2. Alexander Zverev (Ger) 9.690 (–)3. Carlos Alcaraz (Esp) 5.560 (–)4. Ben Shelton (Usa) 4.680 (–)5. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.890 (–)6. Daniil Medvedev (Rus) 3.770 (–)7. Flavio Cobolli (Ita) 3.720 (–)8. Frances Tiafoe (Usa) 3.380 (–)9. Alex De Minaur (Aus) 3.330 (–)10. Taylor Fritz (Usa) 3.175 (–)

Così gli altri italiani:

20. Luciano Darderi 2.200 (+1)24. Lorenzo Musetti 2.010 (-4)37. Matteo Arnaldi 1.349 (–)43. Matteo Berrettini 1.128 (–)86. Lorenzo Sonego 683 (–)88. Mattia Bellucci 659 (+2)144. Andrea Pellegrino 390 (+2)159. Stefano Travaglia 355 (-1)161. Marco Cecchinato 353 (+2)169. Andrea Guerrieri 338 (-2)170. Federico Cinà 337 (-2)

PAOLINI STABILE AL NUMERO 20 DEL RANKING WTA, RYBAKINA ANCORA IN VETTA

In attesa dell’esito della finale del torneo di San Paolo, in scena oggi, con spostamenti di punti possibili solo per le due giocatrici che si contendono il titolo, la Wta ha pubblicato la classifica mondiale del tennis femminile aggiornata dopo le manifestazioni della scorsa settimana. Poche le variazioni da segnalare, sia in chiave tricolore che in merito alle “big” internazionali. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Jasmine Paolini, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile al numero 20. Immutata anche la posizione di Elisabetta Cocciaretto, sempre al numero 67, costretta nelle ultime settimane a fare i conti con il riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro. Il secondo trofeo Wta 125 della carriera, conquistato a Caldas da Rainha, permette poi a Lisa Pigato di guadagnare ben ventiquattro posti e di arrampicarsi fino al gradino 113, nuovo primato personale. Fa invece quattro passi indietro Lucrezia Stefanini, ora al numero 123.

Alle sue spalle scende tre gradini Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento e adesso numero 130. Un posto in meno anche per Tyra Caterina Grant: la 18enne romana è oggi la numero 150 del mondo. “Scalatrice della settimana” in casa Italia è Samira De Stefano che, grazie al primo titolo Wta 125 della carriera, conquistato a Lubiana, scala ben sessantaquattro posizioni in un colpo solo arrivando al gradino 193, naturalmente suo “best ranking”. In vetta tutto stabile: guida la classifica mondiale Elena Ribakina, seguita da Aryna Sabalenka e da Jessica Pegula.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Elena Rybakina (Kaz) 9.901 (–)2. Aryna Sabalenka (Blr) 7.875 (–)3. Jessica Pegula (Usa) 7.265 (–)4. Coco Gauff (Usa) 7.244 (–)5. Mirra Andreeva (Rus) 5.743 (–)6. Linda Noskova (Cze) 5.328 (–)7. Elina Svitolina (Ukr) 4.809 (–)8. Karolina Muchova (Cze) 4.683 (–)9. Iga Swiatek (Pol) 4.119 (–)10. Marta Kostuyk (Ukr) 4.040 (–)

Così le italiane:

20. Jasmine Paolini 2.123 (–)67. Elisabetta Cocciaretto 985 (–)113. Lisa Pigato 675 (+24)123. Lucrezia Stefanini 617 (-4)130. Lucia Bronzetti 576 (-3)150. Tyra Caterina Grant 490 (-1)193. Samira De Stefano 406 (+64)229. Nuria Brancaccio 330 (-44)231. Jennifer Ruggeri 330 (+1)260. Federica Urgesi 278 (+14)246. Noemi Basiletti 306 (+31)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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