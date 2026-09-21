La Libia presenta richiesta alla Corte penale internazionale sugli attacchi alle infrastrutture civili

ROMA (ITALPRESS) – Le indagini preliminari delle autorità libiche sulle cellule terroristiche che hanno recentemente colpito infrastrutture civili vitali a Tripoli e Zawiya, tra cui serbatoi di carburante e centrali elettriche, hanno rivelato un piano terroristico esteso volto a causare gravi danni alle infrastrutture civili, mettendo in pericolo i civili e il loro diritto alla vita e ostacolando la stabilità del paese. E secondo quanto dichiarato in un comunicato ufficiale del Presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, le forze di sicurezza e l’Autorità per la sicurezza nazionale sono riuscite a limitare e sventare alcune di queste operazioni, evitando le perdite e i rischi che intendevano provocare. Tali crimini, per la loro natura e gravità, secondo la valutazione delle autorità libiche competenti, potrebbero costituire crimini contro l’umanità o genocidio, rientranti nella giurisdizione della Corte penale internazionale ai sensi dello Statuto di Roma.

Considerata la natura del conflitto e il coinvolgimento di elementi stranieri con cittadinanza di Stati membri dello Statuto di Roma e di libici con doppia cittadinanza, e data la gravità del piano per i civili, la Libia ha presentato, attraverso i canali diplomatici ufficiali, tramite il Ministero degli Esteri e in coordinamento con il Ministero della Difesa, una richiesta formale all’ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale, ai sensi dell’articolo 12/3 dello Statuto di Roma, per ottenere supporto tecnico e legale alle autorità libiche competenti e rafforzare la cooperazione nelle indagini in corso. La Libia ha inoltre espresso la disponibilità, in base agli sviluppi delle indagini, ad ampliare la cooperazione con l’ufficio del Procuratore ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, per deferire i fatti e le informazioni rilevanti all’esame della Corte, soprattutto in presenza di attori stranieri appartenenti a Stati membri.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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