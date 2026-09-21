21 Settembre 2026

Daniel Maldini, esito test al Niguarda “negativo a sostanze stupefacenti”

redazione 21 Settembre 2026
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CAGLIARI (ITALPRESS) – Si chiude definitivamente una pagina in chiaroscuro per Daniel Maldini. “Il quadro degli accertamenti tossicologici si chiarisce dopo l’incidente stradale avvenuto a Milano la scorsa settimana. Gli esami effettuati al Niguarda hanno infatti dato un esito che ridimensiona quanto emerso nelle prime ore successive al sinistro. Il risultato è al di sotto del limite di cut-off, gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica”, si legge su “cagliaritoday.it”. La notizia trova conferma anche sul sito del Corriere della Sera.

“È un passaggio rilevante, perché distingue il risultato degli esami di laboratorio dal primo accertamento effettuato sul posto. Dopo l’incidente, infatti, Maldini era risultato positivo a un pre-test per la ricerca di sostanze stupefacenti, circostanza che aveva fatto scattare gli ulteriori accertamenti sanitari. Il pre-test, tuttavia, ha una funzione preliminare e deve essere verificato attraverso gli esami di laboratorio”, proseguono su “cagliaritoday.it”. Adesso è arrivata la conferma ufficiale, dopo i test svolti privatamente dallo stesso calciatore del Cagliari: Daniel Maldini è risultato negativo alle sostanze stupefacenti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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