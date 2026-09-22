22 Settembre 2026

Mondiali di ciclismo, Nicolas Milesi medaglia d’argento nella cronometro U23

redazione 22 Settembre 2026
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MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Nicolas Milesi è medaglia d’argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Ottima prova per l’azzurro che ha chiuso col tempo di 37:33.17, a 7″ dall’olandese Ryan Gal, laureatosi campione del mondo di specialità. Bronzo per lo spagnolo Hector Alvarez, a +11″88. Ventunesimo Alessandro Cattani che ha chiuso con un ritardo di 1’59″56.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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