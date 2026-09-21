21 Settembre 2026

Malta, Abela “Il 26 ottobre il discorso sul Bilancio, confermati i sussidi energetici”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha annunciato che il discorso sul Bilancio dello Stato sarà pronunciato il 26 ottobre. Abela ha affermato che il Bilancio confermerà la resilienza dell’economia maltese, mantenendo al contempo le misure di sostegno a famiglie e imprese. Il premier ha garantito che i sussidi per carburanti ed energia resteranno in vigore, sottolineando che Malta è l’unico Paese ad aver mantenuto tali misure. “Vi garantisco che resteranno”, ha dichiarato Abela.

Il primo ministro ha tuttavia precisato che il Bilancio sarà realistico e terrà conto della situazione economica internazionale. Abela ha ribadito l’opposizione del governo alle politiche di austerità, affermando che l’azione dell’esecutivo continuerà a sostenere giovani, pensionati e lavoratori. Secondo il premier, il Bilancio dovrà trovare un equilibrio tra prudenza e il proseguimento del sostegno a pensionati, giovani, lavoratori e investitori. Abela ha inoltre affermato che la politica economica del governo punterà a mantenere la fiducia nell’economia maltese, continuando a sostenere i settori chiave della società.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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