Puglia, Decaro e Miglietta incontrano registi e produttori dei film selezionati alla Mostra di Venezia: “Un orgoglio averli sostenuti”

BARI (ITALPRESS) – Alla Fiera del Levante, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta hanno incontrato una delegazione dei produttori e dei registi delle quattro produzioni audiovisive sostenute da Regione Puglia e Apulia Film Commission selezionate per la 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Decaro e Miglietta, insieme alla presidente di Apulia Film Commission Annamaria Tosto e al direttore generale Antonio Parente, hanno accolto nel padiglione della Regione Puglia il regista Walter Fasano (“Nino – Un film su Nino Rota”, documentario selezionato Fuori Concorso), la produttrice Floriana Pinto ( “Waiting for Ken Loach” di Simone Amendola, selezionato alle Giornate degli Autori), il produttore Ivan D’Ambrosio (“L’Estranea” di Paolo Strippoli, in Concorso) e il produttore Claudio Esposito (“Angelo Azzurro” di Tommaso Acquarone, selezionato nella sezione Orizzonti).

“Una delle mission che la Regione Puglia ha dato ad Apulia Film Commission e che intendiamo portare avanti – ha ricordato il presidente Antonio Decaro – è sostenere opere capaci di coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e sviluppo dell’industria audiovisiva. Negli ultimi anni, grazie al numero crescente di produzioni nazionali e internazionali che hanno scelto la nostra regione, la Puglia è stata grande protagonista sui grandi e piccoli schermi. Quello che ci interessa di più, adesso, è far crescere e sostenere concretamente le produzioni made in Puglia pensando a registi, sceneggiatori, tecnici, attori e tutto il comparto della complessa macchina dell’industria dell’audiovisivo che ci permette di creare occupazione di qualità. Vogliamo far crescere una generazione di professionisti che non deve più per forza scegliere di andare via per lavorare nel cinema o più in generale nell’audiovisivo. È bello anche dare la prova a chi tanti anni fa questa terra l’ha dovuta lasciare per fare cinema, e penso a Walter Fasano, che la Puglia in questi anni ha fatto molti passi in avanti e che qui ci sono adesso tante occasioni per realizzare lavori di grandissima qualità, come quello che lui stesso ha portato a Venezia quest’anno”.

L’assessora Silvia Miglietta ha sottolineato che “la presenza a Venezia di quattro produzioni sostenute da Regione Puglia e Apulia Film Commission racconta un pezzo importante del lavoro che la Puglia sta facendo da diversi anni sull’audiovisivo. Il nostro compiuto è creare le condizioni affinché la nostra terra continui a essere scelta come luogo in cui realizzare produzioni di qualità e affinché i nostri professionisti dell’audiovisivo, le nostre maestranze, i nostri artisti e le nostre artiste, possano lavorare di più e meglio. Per sostenere il cinema occorre conoscere le esigenze e le specificità di tutti i segmenti della filiera, e solo con un confronto stabile con gli addetti ai lavori si possono progettare misure di sostegno adeguate. Voglio ancora complimentarmi con tutti i professionisti e le professioniste che hanno collaborato alla realizzazione dei film selezionati a Venezia, che hanno dato prova di grande qualità. È un orgoglio per la Regione averli sostenuti e accompagnati”.

“L’incontro di oggi – ha aggiunto la presidente di Fondazione Apulia Film Commission Annamaria Tosto – rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’attenzione della Regione Puglia al settore dell’audiovisivo. Un’attenzione rivolta ai protagonisti pugliesi della recente Mostra del cinema di Venezia: operatori economici, grandi talenti creativi, formatori delle giovani generazioni. Non solo, dunque, sostegno economico – come da ultimo con lo stanziamento di fondi per il Film Fund 2026 – ma vicinanza e cura delle problematiche del comparto in tutte le sue espressioni. Il recente successo a Venezia dei prodotti audiovisivi pugliesi premia quello che è stato fin qui fatto da Regione e da Apulia Film Commission e rinnova l’impegno per il futuro”.

Regione Puglia e Apulia Film Commission sostengono il settore dell’audiovisivo attraverso l’Avviso “Apulia Film Fund 2026”, che finanzia la attività di produzione cinematografica che si svolgono sul territorio regionale. Il bando, con una dotazione di 5 milioni di euro, è aperto fino al prossimo 2 novembre 2026. Avviso e modulistica sono disponibili all’indirizzo https://www.apuliafilmcommission.it/fondi/apulia-film-fund/.

-Foto Regione Puglia-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+