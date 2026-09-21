Processo Caruana Galizia a Malta, Abela “Tribunali operino in piena indipendenza”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha sottolineato che i tribunali del Paese devono poter operare in piena indipendenza, dopo l’assoluzione di Yorgen Fenech nel processo per l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Abela ha riferito di avere avuto uno scambio di corrispondenza con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il quale entrambi hanno concordato sulla necessità di attendere l’esito del ricorso in appello. Il premier ha spiegato che l’appello sarà esaminato da tre giudici, tra cui il presidente della Corte suprema, e ha messo in guardia da qualsiasi interferenza politica nei confronti dei tribunali, dell’Ufficio del Procuratore generale o della polizia. L’accusa dovrebbe presentare appello contro l’assoluzione di Fenech entro i prossimi cinque giorni lavorativi. Anche il ministro della Giustizia Clifton Grima ha difeso l’indipendenza della magistratura, sottolineando che la giustizia deve basarsi sulle prove e sulla legge, e non su supposizioni. Grima ha affermato che non spetta ai politici stabilire chi sia colpevole o innocente, poiché tale decisione compete ai tribunali. Il ministro ha riconosciuto che è possibile non condividere una sentenza, ma ha sottolineato che ciò non deve tradursi in un indebolimento del procedimento giudiziario o delle istituzioni preposte all’amministrazione della giustizia.

Grima ha inoltre affrontato le critiche rivolte al sistema delle giurie maltesi dopo l’assoluzione di Fenech, chiedendo perché tali argomentazioni non fossero state sollevate prima della pronuncia della sentenza. In merito all’interrogatorio da parte della polizia di quattro giurati, il ministro ha affermato che le indagini devono essere prese sul serio, sottolineando tuttavia che un’indagine non equivale a una sentenza. Grima ha invitato a non trarre conclusioni prima che tutti i fatti siano stati accertati e ha ribadito che le istituzioni devono poter svolgere il proprio lavoro senza interferenze. Il ministro ha infine ribadito che non deve esserci impunità per i responsabili dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, sottolineando al contempo che la colpevolezza deve essere accertata sulla base delle prove e nel rispetto della legge.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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