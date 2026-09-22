Tuttosport: “Napoli, occhi su Kvernadze: scout azzurro per il nuovo Kvara che vale già 30 milioni”

Un altro talento georgiano è finito nel mirino del Napoli. Si tratta di Giorgi Kvernadze, classe 2003 e grande protagonista con il Frosinone, legato da una profonda amicizia a Khvicha Kvaratskhelia. Un rapporto nato quando erano ragazzi e una carriera che, per diversi aspetti, ricorda proprio quella dell’ex fuoriclasse azzurro oggi al Paris Saint-Germain.

Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, il Napoli sta seguendo con attenzione la crescita di Kvernadze. Domenica pomeriggio, in occasione della partita tra Frosinone e Como allo Stirpe, era presente anche uno scout del club azzurro per osservarlo da vicino.

Kvernadze sulle orme di Kvaratskhelia

Kvernadze e Kvaratskhelia sono amici da quando erano giovanissimi. Proprio Kvara avrebbe consigliato qualche anno fa al connazionale di trasferirsi in Italia.

Due anni separano i due georgiani, ma esistono diversi punti di contatto nelle loro storie calcistiche. Entrambi sono cresciuti nella Dinamo Batumi e hanno poi scelto l’Italia per proseguire la propria carriera.

Kvaratskhelia arrivò al Napoli nel 2022 per 10 milioni di euro con il difficile compito di raccogliere l’eredità di Insigne. Kvernadze percorse la stessa rotta Georgia-Italia nell’estate successiva, quando il neopromosso Frosinone decise di puntare sulle sue qualità.

Angelozzi lo pagò appena 300 mila euro

L’operazione porta la firma dell’allora direttore tecnico gialloazzurro Guido Angelozzi. Il Frosinone inizialmente si assicurò Kvernadze in prestito con diritto di riscatto fissato a 900 mila euro.

La prima stagione italiana fu caratterizzata da alti e bassi e da poco spazio, ma il talento mostrato convinse comunque il club a investire su di lui.

Come ricostruisce Nicolò Schira su Tuttosport, nel giugno 2024 il Frosinone riuscì anche a ottenere uno sconto importante, acquistando definitivamente il cartellino dell’esterno offensivo per appena 300 mila euro.

Un investimento diventato estremamente redditizio. Oggi la valutazione indicata per il georgiano è infatti di circa 30 milioni di euro, cento volte la cifra versata dal club laziale.

Napoli e Hull City sulle sue tracce

Le prestazioni di Kvernadze hanno inevitabilmente attirato l’attenzione del mercato internazionale. In Premier League si sarebbe mosso soprattutto l’Hull City, che potrebbe tentare un affondo già a gennaio.

Un’operazione comunque complicata a stagione in corso, considerando il peso assunto dal georgiano nel Frosinone.

I numeri spiegano perché: tre gol e un assist nelle ultime quattro giornate, contribuendo ai dieci punti conquistati dalla formazione laziale, attualmente in zona Europa. A questi vanno aggiunte due reti e un assist in Coppa Italia.

In pratica, Kvernadze sta producendo quasi un bonus a partita ed è diventato anche uno dei giocatori più seguiti dai fantallenatori.

La svolta con Alvini

Dietro l’esplosione del numero 17 c’è anche il lavoro di Max Alvini. Con l’arrivo del tecnico toscano sulla panchina del Frosinone, il georgiano ha trovato quella continuità che gli era mancata nella prima fase della sua esperienza italiana.

Nella scorsa stagione aveva chiuso con cinque gol e altrettanti assist, contribuendo alla cavalcata dalla Serie B alla Serie A. Adesso punta a migliorare rapidamente quei numeri e l’obiettivo personale è raggiungere la doppia cifra.

Secondo Nicolò Schira su Tuttosport, proprio l’ulteriore crescita del giocatore potrebbe moltiplicare le pretendenti. Tra queste c’è il Napoli, che ha già iniziato a osservarlo direttamente.

Lo stesso agente di Kvaratskhelia

Anche fuori dal campo il legame con Kvaratskhelia continua. L’agente di Kvernadze è infatti Mamuka Jugeli, lo stesso procuratore dell’ex attaccante del Napoli.

Il primo obiettivo del classe 2003 resta comunque quello di aiutare il Frosinone a raggiungere la salvezza. Soltanto successivamente arriverà il momento di valutare il futuro.

Come sottolinea ancora Nicolò Schira su Tuttosport, Kvernadze era stato soprannominato «mini-Kvara» all’inizio della carriera, ma le sue prestazioni stanno progressivamente trasformandolo in un protagonista con una propria identità.

Il Napoli osserva. Dopo aver seguito Kvaratskhelia dalla Georgia fino all’esplosione in azzurro, il club potrebbe provare a percorrere nuovamente quella strada con il suo amico d’infanzia. Stavolta, però, il prezzo è già molto diverso: Kvernadze vale circa 30 milioni.