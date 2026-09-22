22 Settembre 2026

Traffico di droga, estorsione e rapina: 21 arresti nel Tarantino

Anna Gaia Cavallo 22 Settembre 2026
Screenshot-2026-09-22-081554.jpg

LECCE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito nelle prime ore di oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura distrettuale antimafia, nei confronti di 21 persone ritenute presunti componenti di un sodalizio criminale di tipo mafioso con base operativa a Manduria.

Le contestazioni, oltre all’associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416 bis del codice penale, riguardano l’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, la detenzione illegale di armi da guerra e munizionamento, il porto illegale di armi comuni da sparo con matricola abrasa, ricettazione, il porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione e rapina.

I reati contestati sarebbero stati commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall’appartenenza al clan e al fine di agevolarne l’attività.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

IPA70625523.jpg

Egitto, Abdelatty incontra il rappresentante Ue Di Maio: focus su Yemen e sicurezza Hormuz

Anna Gaia Cavallo 22 Settembre 2026
Robert-Abela-1-e1751448873439.jpg

Processo Caruana Galizia a Malta, Abela “Tribunali operino in piena indipendenza”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Malta.jpg

Malta, Abela “Il 26 ottobre il discorso sul Bilancio, confermati i sussidi energetici”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
ft6.jpg

Puglia, Decaro e Miglietta incontrano registi e produttori dei film selezionati alla Mostra di Venezia: “Un orgoglio averli sostenuti”

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Tunisia-pexels.jpg

Maltempo in Tunisia, 189 persone soccorse. Nuova allerta da mercoledì

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026
Bagnoli.jpg

Protesta a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup, bloccati i camion

Anna Gaia Cavallo 21 Settembre 2026

Ultimissime

Mir.jpg

Motomondiale, Mir costretto a saltare anche i GP di Giappone e Indonesia

redazione 22 Settembre 2026
Screenshot-2026-09-22-081554.jpg

Traffico di droga, estorsione e rapina: 21 arresti nel Tarantino

Anna Gaia Cavallo 22 Settembre 2026
manna napoli 2.jpg

Tuttosport: “Napoli, occhi su Kvernadze: scout azzurro per il nuovo Kvara che vale già 30 milioni”

redazione 22 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-22 090900

Repubblica: “Napoli, è già finita la luna di miele: Allegri alza la voce, tensioni nello spogliatoio”

redazione 22 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-22 083638

Gazzetta dello Sport: “Napoli al minimo”

redazione 22 Settembre 2026