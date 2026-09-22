Traffico di droga, estorsione e rapina: 21 arresti nel Tarantino

LECCE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito nelle prime ore di oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura distrettuale antimafia, nei confronti di 21 persone ritenute presunti componenti di un sodalizio criminale di tipo mafioso con base operativa a Manduria.

Le contestazioni, oltre all’associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416 bis del codice penale, riguardano l’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, la detenzione illegale di armi da guerra e munizionamento, il porto illegale di armi comuni da sparo con matricola abrasa, ricettazione, il porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione e rapina.

I reati contestati sarebbero stati commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall’appartenenza al clan e al fine di agevolarne l’attività.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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