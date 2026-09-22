Under 21 al bivio Europei, Baldini: “La sosta più lunga ci aiuta”

IPA85160121 – Head coach of Italy Silvio Baldini attends the press conference during Press conference of Italy’s coach Silvio Baldini, Other in Florence, Italy, May 29 2026

TIRRENIA (ITALPRESS) – “Ho trovato bene i ragazzi, come sempre sono felici di essere qui. Sosta più lunga? Sono contento perché posso lavorare di più e inoltre ci saranno delle amichevoli prima di incontrare Armenia e Polonia. Ho più tempo a disposizione e posso curare meglio certi dettagli. Il gruppo non cambia molto, ma dal punto di vista professionale sicuramente la sosta lunga aiuta”. Così il commissario tecnico dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, nel corso della conferenza stampa al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove gli azzurrini stanno preparando le decisive sfide contro Armenia e Polonia nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027 in Albania e Serbia.

La nazionale, seconda a -3 dalla Polonia nel girone E, sarà impegnata prima con l’Armenia, ultima a 0 punti, e poi chiuderà il suo percorso proprio con i polacchi. In caso di successo l’Italia passerebbe come prima del girone e volerebbe direttamente in Albania e Serbia, ma gli azzurrini potrebbero passare anche come migliore seconda. Due match fondamentali, con Roberto Mancini che ha lasciato a Baldini alcuni giovani già pronti per la maggiore.

“Roberto conosce benissimo il gruppo e tutti i ragazzi. Credo che questa volta molti me li abbia lasciati perché abbiamo partite importanti per le qualificazioni. Può essere che nella prossima sosta siano convocati in Nazionale maggiore”, aggiunge Baldini, che ribadisce l’importanza del percorso nelle nazionali giovanili, attraverso cui sono passati – tra gli altri – Antonio Raimondo, Costantino Favasuli e Alphadjo Cissé, oggi protagonisti in Serie A con Frosinone, Napoli e Milan: “Il percorso dell’Under 21 è importante nella crescita di questi ragazzi che ora credono maggiormente in sé stessi e possono stare nel grande calcio. Sicuramente penso che l’Under 21 sia stata una bella vetrina per loro. Le società hanno capito che i giovani sono una risorsa e non un problema”.

L’Italia rimarrà a Tirrenia fino a mercoledì 30 settembre, giorno della partenza per Yerevan. Giovedì 1° ottobre, alle 18.30 italiane, gli azzurrini affronteranno in trasferta l’Armenia, fanalino di coda del girone ancora fermo a zero punti. Lunedì 5 ottobre, alle 18.15, lo stadio Adriatico di Pescara ospiterà invece l‘ultima partita del raggruppamento, il probabile scontro diretto decisivo contro la Polonia.

La prima classificata accederà direttamente alla fase finale dell’Europeo, insieme alla migliore seconda dei nove gironi. La squadra di Baldini disputerà anche due amichevoli contro le formazioni Primavera dell’Empoli, giovedì 24 settembre, e dello Spezia, domenica 27. Il tecnico potrà così valutare i 25 calciatori convocati, tra i quali figurano quattro novità assolute: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani, tutti alla prima chiamata con l’Under 21.

Baldini, dunque. è davanti a un bivio importante nella sua avventura in Under 21, lui che è stato anche ct ad interim della Nazionale A. “Che sia la A o l’Under 21 non mi cambia niente. Per me la Nazionale sono questi ragazzi e non c’è nessuna differenza: ma questo è il gruppo che mi riempie di gioia quando li alleno e di orgoglio quando giocano. Quella di giugno è stata una grande soddisfazione, anche perché grazie al percorso fatto in Under 21 questi ragazzi sono maturati più velocemente, dimostrando di poter stare nel grande calcio”.

Infine un plauso al Frosinone di Alvini che, tra l’altro, ne prota 5 in questa Under (Palmisani, Calvani, Cichella, Fini e Raimondo). “Quella di Alvini è una storia bellissima: uno che parte dagli amatori e arriva in Serie A merita un premio, è un percorso importante. A prescindere da questo, stanno vincendo in maniera straordinaria attraverso il gioco e sono felice per loro”, le parole di Baldini.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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