Corriere dello Sport: “De Bruyne rilancia il Napoli: «Sto crescendo tanto, voglio spingermi oltre i miei limiti»”

Kevin De Bruyne manda segnali importanti al Napoli. Il centrocampista belga si sente bene, è soddisfatto della propria condizione fisica e guarda con fiducia sia agli impegni con la nazionale sia alla prosecuzione della stagione in azzurro. A 35 anni, l’ex Manchester City non sembra avere alcuna intenzione di rallentare.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, De Bruyne è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia degli impegni del Belgio in Nations League, soffermandosi innanzitutto sulle proprie condizioni.

«Sono contento per come sto giocando, sono rimasto sorpreso dalla mia forma fisica da quando ho ripreso ad agosto dopo il Mondiale. Con il Napoli ho giocato tre partite di fila per novanta minuti, continuare così sarebbe fantastico. Voglio ancora spingermi oltre i miei limiti ogni giorno».

De Bruyne e il futuro con il Belgio

Per KDB comincia anche un nuovo capitolo con i Red Devils sotto la guida di Mark van Bommel. Nonostante i 35 anni, il centrocampista continua a trovare motivazioni per proseguire la propria esperienza internazionale.

«Finché ho queste motivazioni, perché non dovrei continuare? Mi sento bene e ho ancora voglia di giocare. Credo proprio che questi saranno i miei ultimi due anni in nazionale ma ripeto, sto bene, quindi mai dire mai nel calcio».

Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, De Bruyne venerdì si ritroverà di fronte anche i compagni di squadra Di Lorenzo e Vergara.

«Con il Napoli abbiamo avuto un avvio difficile»

Il belga ha analizzato anche la prima parte della stagione degli azzurri, senza nascondere le difficoltà incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri.

«Abbiamo avuto un avvio difficile. Avremmo potuto vincere con l’Inter ma abbiamo perso e con l’Arsenal non è andata poi così male avendo perso solo 1-0 contro una delle squadre inglesi più forti».

De Bruyne considera questa nuova esperienza italiana anche un’occasione per continuare a migliorare dal punto di vista tattico e nella conoscenza dei compagni.

«E comunque sto crescendo tanto anche in Italia cercando di capire sempre come servire gli attaccanti e come giocare la palla».

«Addio al Napoli? Non ne ho mai parlato»

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport riporta anche la risposta di De Bruyne alle domande su un possibile addio al Napoli durante l’estate. Il centrocampista ha escluso che questa eventualità sia mai stata realmente discussa.

«Avevo pensato all’addio al Napoli in estate? No, non ne ho mai parlato con nessuno, mi sono semplicemente goduto le vacanze e poi ho ricominciato ad allenarmi».

Una risposta netta che accompagna le parole sulla sua condizione fisica e sulla volontà di continuare a spingersi oltre i propri limiti.

Napoli, oggi la ripresa senza dieci nazionali

Intanto il Napoli torna al lavoro. De Bruyne sarà uno dei dieci nazionali assenti alla ripresa degli allenamenti prevista oggi a Castel Volturno.

Come riferisce ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la squadra tornerà in campo nel pomeriggio dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri in seguito alla partita contro la Fiorentina.

Il prossimo appuntamento ufficiale è fissato per il 10 ottobre contro il Frosinone. Prima della ripresa della stagione sono previsti anche due test amichevoli, uno dei quali contro l’Avellino nella prossima settimana.

De Bruyne, nel frattempo, riparte dal Belgio e da una condizione fisica che lo soddisfa. Il messaggio del numero azzurro è chiaro: a 35 anni sente di avere ancora energie, motivazioni e margini per continuare a spingere.