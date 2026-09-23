23 Settembre 2026

Mariah Carey in concerto l’8 dicembre a Malta

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
FTG_IPA68641774-e1765793945687.jpg

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Mariah Carey sarà in concerto a Malta l’8 dicembre, nell’ambito del suo tour dedicato alle festività natalizie. A rendere nota la data è stata la superstar americana sui social.

L’appuntamento maltese seguirà tre tappe nel Regno Unito, a Birmingham, Londra e Manchester. Carey ha raggiunto la fama internazionale nel 1990 con il suo album d’esordio e brani come Vision of Love e Love Takes Time.

Il suo più recente album in studio, “The Emancipation of Mimi”, risale al 2005. Tra i suoi successi il brano “All I Want for Christmas Is You”, che detiene il primato di permanenza più lunga al primo posto della Billboard Hot 100 tra le canzoni natalizie.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

sahara.jpg

Sahara, Cile e Panama riconoscono la sovranità del Marocco

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
IPA63140460.jpg

Omicidio di Mario Di Lorenzo, confermato l’ergastolo per 2 esponenti del clan Mallardo

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
Onu.jpg

Egitto e altri sette Paesi chiedono il rispetto del cessate il fuoco a Gaza

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
xu8.jpeg

America’s Cup, Napoli al centro della sfida tra sport, mare e rigenerazione / Video

Anna Gaia Cavallo 22 Settembre 2026
Burson.jpg

All’aeroporto di Malpensa al via un nuovo volo da Milano a Riad operato da Riyadh Air

Anna Gaia Cavallo 22 Settembre 2026
IMG_6811.jpeg

Fiera del Levante, dalle crisi globali alle opportunità per il Mezzogiorno

Anna Gaia Cavallo 22 Settembre 2026

Ultimissime

FTG_IPA68641774-e1765793945687.jpg

Mariah Carey in concerto l’8 dicembre a Malta

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
sahara.jpg

Sahara, Cile e Panama riconoscono la sovranità del Marocco

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
20260922_0713.jpg

Fratelli Esposito “Emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro”

redazione 23 Settembre 2026
IPA63140460.jpg

Omicidio di Mario Di Lorenzo, confermato l’ergastolo per 2 esponenti del clan Mallardo

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
20251020_1357.jpg

Tennis, Final 8 Coppa Davis a Bologna: l’Italia giocherà i quarti contro la Corea del Sud

redazione 23 Settembre 2026