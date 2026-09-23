Mariah Carey in concerto l’8 dicembre a Malta
LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Mariah Carey sarà in concerto a Malta l’8 dicembre, nell’ambito del suo tour dedicato alle festività natalizie. A rendere nota la data è stata la superstar americana sui social.
L’appuntamento maltese seguirà tre tappe nel Regno Unito, a Birmingham, Londra e Manchester. Carey ha raggiunto la fama internazionale nel 1990 con il suo album d’esordio e brani come Vision of Love e Love Takes Time.
Il suo più recente album in studio, “The Emancipation of Mimi”, risale al 2005. Tra i suoi successi il brano “All I Want for Christmas Is You”, che detiene il primato di permanenza più lunga al primo posto della Billboard Hot 100 tra le canzoni natalizie.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]
FONTE ITALPRESS
Non perderti tutte le news su Napoli+