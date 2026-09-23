23 Settembre 2026

Sahara, Cile e Panama riconoscono la sovranità del Marocco

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cile e Panama riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara e sostengono l’iniziativa di autonomia presentata da Rabat come base per una soluzione politica della controversia. Le nuove posizioni dei due Paesi latinoamericani rafforzano ulteriormente la dinamica internazionale attorno alla proposta marocchina.

Il Cile ha formalizzato la propria posizione a New York, in occasione dell’incontro tra il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e il suo omologo cileno Francisco Pérez Mackenna, a margine dell’81ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Santiago ha espresso il proprio sostegno alla sovranità del Regno del Marocco sull’intero suo territorio, compresa la regione del Sahara Occidentale, e considera la proposta di autonomia presentata dal Marocco nel 2007 una soluzione politica “giusta, duratura e reciprocamente accettabile”, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Il Cile ha inoltre accolto favorevolmente la risoluzione 2797/2025 del Consiglio di Sicurezza e ha invitato le parti ad avviare negoziati senza precondizioni, prendendo come base la proposta marocchina di autonomia, in vista di una soluzione politica definitiva e accettabile per tutte le parti. Una posizione analoga è stata espressa da Panama, che ha riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara e ribadito il proprio sostegno all’iniziativa di autonomia proposta da Rabat.

La dinamica di riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara da parte dei Paesi dell’America Latina prosegue così il suo consolidamento. Lo scorso agosto, anche la Colombia aveva riconosciuto la sovranità del Marocco sull’intero suo territorio, compreso il Sahara Occidentale, congelando contestualmente le relazioni diplomatiche con la cosiddetta “RASD”. Parallelamente, all’interno dell’Unione europea, 25 dei 27 Stati membri sostengono a livello nazionale, con formulazioni differenti, l’iniziativa marocchina di autonomia.

A livello europeo, la posizione adottata il 29 gennaio 2026 ha segnato un’ulteriore evoluzione: l’UE ha espresso pieno sostegno al processo politico condotto dalle Nazioni Unite e ai negoziati che prendono come base la proposta di autonomia presentata dal Marocco, riconoscendo che una reale autonomia potrebbe rappresentare il risultato più realizzabile per giungere a una soluzione definitiva e reciprocamente accettabile della controversia.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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