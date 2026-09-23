23 Settembre 2026

Fratelli Esposito “Emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro”

redazione 23 Settembre 2026
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COVERCIANO (ITALPRESS) – “Sicuramente l’emozione è tanta e non vediamo l’ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Dovremo essere spensierati perchè saranno quattro partite tutte importanti”. Lo ha detto ai microfoni di Vivo azzurro, l’attaccante del Sassuolo (in prestito dal Cagliari) e della Nazionale Sebastiano Esposito, in diretta su ‘Vivo Azzurrò insieme al fratello Francesco Pio, punta dell‘Inter campione d’Italia.

Entrambi fanno parte della lista di Roberto Mancini per le prossime gare di Nations League, la prima in programma venerdì contro il Belgio a Roma. “Suggerimenti da mister Mancini? E’ stato un grande attaccante anche lui, sicuramente può darne tantissimi sul ruolo e indicazioni tecniche – ha raccontato Pio Esposito, tra i più attesi per queste gare che vedrà l’Italia affrontare Belgio, due volte la Turchia e Francia – Il ritiro lungo con quattro partite? E’ una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello perchè alla fine a noi piace giocare e quindi più partite ci sono e meglio è. Sono quattro sfide di alto livello, una dietro l’altra, e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

“Il ct ci ha detto di goderci questo ritiro – ha proseguito Sebastiano Esposito – In generale venire in Nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica a godertela per le emozioni che provi, essere qui con tuo fratello è ancora più emozionante. Mancini ci ha dato anche suggerimenti di campo, come posizionare bene il corpo e affrontare al meglio il ritiro”.

L’Italia, reduce da un’estate amara per l’ennesima, mancata partecipazione ai Mondiali, ha subito voglia di riscattarsi venerdì contro il Belgio: “L’Olimpico di Roma ci aiuterà. Esordire in casa in Nations League è un fattore positivo, ma a prescindere da tutto, cercheremo di portare a casa tre punti”, ha osservato ancora Sebastiano Esposito che ieri sera, essendo esordiente in Nazionale, ha cantato per i compagni, dopo cena, ‘O surdato nnammuratò. Il classico dazio al noviziato che serve a far gruppo e a cominciare una nuova stagione in azzurro con le giuste ambizioni.

– Foto Image –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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